Rebeldes de Tigré en Etiopía toman aeropuerto de Mekele y chocan con militares

Los rebeldes de la región de Tigré, en el norte de Etiopía, tomaron el control de un aeropuerto clave de la zona y se enfrentaron a las fuerzas federales en la provincia vecina de Afar, informaron este miércoles fuentes de seguridad.

El Frente de Liberación Popular de Tigré (TPLF) protagonizó una devastadora guerra civil contra el gobierno federal entre 2020 y 2022, conflicto que dejó unas 600 mil personas muertas, de acuerdo con estimaciones de la Unión Africana.

Los enfrentamientos esporádicos registrados durante los últimos meses han generado preocupación ante un posible regreso al conflicto. El domingo, además, el TPLF anunció que se había integrado a una nueva alianza de grupos armados antigubernamentales de todo el país.

Combates entre el TPLF y fuerzas federales

Desde anoche se han producido combates en Abala y Erebti (en Afar) entre el TPLF y las fuerzas federales. Esperamos que se extiendan. Acabamos de enviar un camión con alimentos para ayudar a la población desplazada", dijo a la AFP una fuente de una ONG en la región, quien pidió mantener el anonimato.

Abala se localiza en las cordilleras que marcan la frontera con Tigré, mientras que Erebti se encuentra a unos 100 kilómetros más adentro de Afar. Otra fuente humanitaria confirmó los enfrentamientos en ambos puntos, al igual que una fuente de seguridad extranjera en Etiopía.

Un ex alto funcionario del TPLF declaró a la AFP que los rebeldes controlaban cuatro ciudades, además de Erebti y Abala, y aseguró que las fuerzas federales se estaban "retirando rápidamente".

Aeropuerto de Mekele queda bajo control de milicias de Tigré

Fuentes locales y de seguridad también reportaron que las milicias de Tigré tenían bajo control el aeropuerto de Mekele, capital regional. Ethiopian Airlines suspendió los vuelos a tres aeropuertos de esa región: Mekele, Axum y Shire, "debido a la situación actual".

"Mientras nos dirigíamos al aeropuerto para trabajar, nuestro supervisor llamó al conductor y le dijo que el aeropuerto había sido tomado por las fuerzas de Tigré. Como no había vuelos, nos dijo que regresáramos a casa", contó a la AFP un empleado del aeropuerto en Mekele.

La información sobre el control del aeropuerto fue confirmada por la fuente de seguridad extranjera en Etiopía.

Tensión ante un posible regreso al conflicto

Etiopía se enfrenta a numerosos movimientos insurgentes, incluso dentro de Oromia y Amhara, sus regiones más pobladas. Los choques reportados en Afar y el control del aeropuerto de Mekele se suman a los enfrentamientos esporádicos registrados en los últimos meses.

La situación ocurre después de que el TPLF anunciara su incorporación a una nueva alianza de grupos armados antigubernamentales.

Con información de AFP.

*mcam