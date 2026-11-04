RE Royalties lanza una emisión de bonos verdes de serie 5 por 5 millones de dólares

RE Royalties Ltd. (TSXV)(OTCQB)(FSE) ("RE Royalties" o la "Compañía") se complace en anunciar el lanzamiento de su quinta emisión de bonos verdes garantizados, con la que pretende captar hasta 5 millones de dólares para respaldar el crecimiento continuo de su cartera de regalías de energías renovables.

Tras el éxito de sus anteriores emisiones de bonos verdes, la Compañía ofrecerá unidades de bonos verdes garantizados de serie 5 mediante una colocación privada sin intermediarios (las "Unidades de Bonos Verdes"), a un precio de 1.000 dólares canadienses o 1.000 dólares estadounidenses por Unidad de Bonos Verdes, con el objetivo de obtener unos ingresos brutos de hasta 5.000.000 de dólares (la "Oferta de Colocación Privada").

Cada Unidad de Bonos Verdes estará compuesta por bonos verdes (los "Bonos Verdes") con un importe principal de 1.000 dólares canadienses o 1.000 dólares estadounidenses y 1.000 warrants de compra de acciones ordinarias (cada uno de ellos, un "Warrant").

A efectos del cálculo de los ingresos brutos totales de la Oferta de Colocación Privada, las emisiones de Unidades de Bonos Verdes denominadas en dólares estadounidenses se convertirán a dólares canadienses utilizando el tipo de cambio del Banco de Canadá vigente en la fecha de cierre de la Oferta de Colocación Privada, y de este modo se determinarán los ingresos brutos totales.

RE Royalties posee actualmente más de 100 participaciones en regalías de proyectos de energía solar, eólica e hidroeléctrica, almacenamiento en baterías, gas natural renovable y eficiencia energética distribuidos por Norteamérica, Sudamérica y Asia.

"El lanzamiento de nuestra quinta serie de bonos verdes refleja el interés continuo de los inversores por el modelo diferenciado de financiación mediante regalías de RE Royalties y proporciona capital adicional para respaldar nuestra creciente cartera de oportunidades de inversión en energías renovables a escala mundial. Con más de 100 regalías actualmente en cartera, distribuidas entre múltiples tecnologías y regiones geográficas, creemos que esta financiación nos posiciona para seguir generando flujos de caja recurrentes y valor a largo plazo para los accionistas", comentó Bernard Tan, consejero delegado de RE Royalties.

Los Bonos Verdes tendrán un plazo de vencimiento de cinco años y devengarán un interés del 7,5 % anual, pagadero trimestralmente. Constituirán obligaciones preferentes de la Compañía, garantizadas por su cartera de inversiones en regalías y préstamos.

Cada Warrant otorgará a su titular el derecho a adquirir una acción ordinaria del capital de la Compañía a un precio de ejercicio de 0,35 dólares canadienses por acción ordinaria durante un periodo de 24 meses a partir de la fecha de emisión.

Esta quinta emisión de Bonos Verdes se denominará Serie 5 y los Bonos Verdes se emitirán en virtud de una escritura fiduciaria complementaria a la escritura fiduciaria de bonos verdes existente de la Compañía, de fecha 10 de agosto de 2020, con Western Pacific Trust Company como fiduciario.

Una copia de la escritura fiduciaria y de la escritura complementaria estará disponible en el perfil de la Compañía en SEDAR+, en www.sedarplus.ca .

Todos los valores emitidos en relación con la Oferta de Colocación Privada, incluidos los Bonos Verdes y los Warrants que componen las Unidades de Bonos Verdes, estarán sujetos a un periodo legal de restricción de negociación de cuatro meses y un día desde la fecha de emisión, de conformidad con la legislación canadiense aplicable en materia de valores.

Se prevé que los ingresos netos de la Oferta de Colocación Privada se destinen a activos y tecnologías de energías renovables que contribuyan a la reducción de gases de efecto invernadero, a los objetivos de transición energética y al desarrollo de infraestructuras sostenibles a largo plazo.

La Compañía ha elaborado un Marco de Bonos Verdes de 2024, alineado con los Principios de los Bonos Verdes (2021) de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA). Este marco está disponible en el sitio web de la Compañía: https://www.reroyalties.com/greenbonds .

Se espera que el cierre de la Oferta de Colocación Privada tenga lugar alrededor del 30 de noviembre de 2026, o en cualquier otra fecha o fechas que determine la Compañía.

El cierre de la Oferta de Colocación Privada podrá realizarse en uno o varios tramos y estará sujeto a las autorizaciones corporativas y regulatorias correspondientes, incluida la aprobación de la TSX Venture Exchange.

La Compañía podrá pagar una comisión de intermediación sobre los ingresos brutos obtenidos de determinados suscriptores presentados por intermediarios autorizados, que representarán únicamente una parte de los ingresos totales de la oferta.

Resultados de la Junta General Anual de Accionistas

RE Royalties también anuncia los resultados de la Junta General Anual de Accionistas de la Compañía, celebrada el 29 de octubre de 2026 (la "Junta"), y el nombramiento de Bernard Tan como presidente del Consejo de Administración.

El nombramiento respalda la continuidad del liderazgo, mientras que el cofundador Marchand Snyman se retira del Consejo de Administración tras ocho años de servicio.

En la Junta estuvieron representadas, presencialmente o mediante representación, un total de 7.808.697 acciones ordinarias, equivalentes al 17,88 % de los derechos de voto correspondientes a todas las acciones ordinarias en circulación de la Compañía en la fecha de registro.

Todas las cuestiones sometidas a votación de los accionistas, según lo establecido en la convocatoria de la Junta y en la circular informativa de fecha 29 de septiembre de 2026, fueron aprobadas, incluidas las siguientes:

• (a) La elección de los consejeros de la Compañía para el siguiente ejercicio.

• (b) El nombramiento del auditor de la Compañía para el siguiente ejercicio.

• (c) La aprobación del plan de opciones sobre acciones, en virtud del cual la Compañía podrá conceder opciones sobre acciones por un máximo equivalente al 10 % de sus acciones ordinarias emitidas y en circulación en el momento de la concesión.

• (d) La aprobación del Plan de Unidades de Acciones Diferidas para Consejeros No Empleados de la Compañía (el "Plan DSU").

• (e) La aprobación del Plan de Unidades de Acciones Restringidas de la Compañía (el "Plan RSU").