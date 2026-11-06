Golpe a Trump: Jueza de EU bloquea el gigantesco proyecto del arco del triunfo

Una jueza federal de Estados Unidos frenó el gigantesco arco del triunfo impulsado por Donald Trump, luego de ordenar la suspensión de cualquier trabajo de construcción durante dos semanas, lo que pone en entredicho el futuro del proyecto, apenas unas horas después de que una comisión pública aprobara su realización.

La magistrada de distrito Tanya Chutkan, quien lleva el caso, determinó que el gobierno de Trump no podrá iniciar las obras del monumento durante ese periodo, mientras el tribunal analiza los recursos legales que cuestionan la legalidad de la construcción.

La decisión judicial llegó después de que la Comisión Nacional de Planificación de la Capital (NCPC) aprobara el proyecto por ocho votos contra cuatro, durante una sesión en la que escuchó durante horas los testimonios de decenas de personas que se pronunciaron en contra de la obra y cuestionaron tanto su validez como su propósito.

¿Por qué rechazan el arco del triunfo de Trump?

Una de las principales objeciones al proyecto es la ubicación del monumento, que tendría 76 metros de altura y se levantaría junto al Cementerio Nacional de Arlington, considerado un lugar sagrado para Estados Unidos y donde descansan cientos de miles de militares.

El monumento sería considerablemente más alto que el Arco de Triunfo de París, construcción en la que está inspirado. Además, su altura superaría la del Monumento a Lincoln, ubicado justo al otro lado del río Potomac.

Los cuatro integrantes de la comisión que votaron en contra habían solicitado aplazar la decisión ante las preocupaciones legales, la ausencia de una asignación presupuestaria del Congreso para financiar la obra y las dudas sobre los argumentos del secretario de Defensa, Pete Hegseth, acerca del posible uso militar del arco.

Sin embargo, la mayoría del panel, integrado por aliados de Trump, rechazó posponer la votación y respaldó el proyecto. Ante ello, el gobierno estadounidense manifestó su intención de comenzar los trabajos de construcción de inmediato.

El fallo de Chutkan coincidió con la postura de varios veteranos y de los fiscales generales de Washington y Virginia, quienes habían presentado una demanda para impedir que se construyera el monumento.

Trump impulsa obras para dejar su huella en Washington

Desde su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025, Donald Trump ha promovido distintos proyectos de construcción y remodelación con los que busca imprimir su sello en la capital estadounidense.

Entre ellos destaca la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca, para el cual el mandatario republicano ordenó demoler un ala completa de la residencia presidencial.

En ese caso, la Corte Suprema dictaminó finalmente que el demandante que presentó una acción para detener el proyecto carecía de legitimación.

Otro de los proyectos contempla la renovación del estanque reflectante, un espejo de agua rectangular ubicado en el National Mall.

Trump también planteó remodelar el histórico campo de golf East Potomac Golf Links, situado frente al agua en Washington. Para ello, se contemplaba la tala de cientos de árboles, pero un juez detuvo el proyecto.

Más temprano este jueves, el mandatario firmó un documento mediante el cual declaró el Despacho Oval de la Casa Blanca como un "monumento histórico".

*mcam