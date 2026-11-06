Europa activa protocolos de emergencia por tercera ola de falsas amenazas de bomba en vuelos

Las autoridades aeroportuarias y policiales de varios países europeos activaron este viernes nuevos protocolos de seguridad tras una nueva serie de amenazas de bomba que afectaron a aeropuertos y aerolíneas de Dinamarca, Polonia, Italia, Portugal, Francia y República Checa.

Se trata del tercer episodio registrado durante la misma semana, después de las decenas de alertas similares que provocaron desvíos de vuelos, inspecciones de aeronaves y cierres temporales de instalaciones aeroportuarias en distintos puntos del continente.

Copenhague recibe nuevas amenazas por segundo día consecutivo

El aeropuerto de Copenhague volvió a ser objeto de alertas este viernes, apenas un día después de una situación similar.

La policía de la capital danesa desplegó nuevamente efectivos en las instalaciones y aseguró que, tras las verificaciones realizadas, no existía riesgo para pasajeros ni trabajadores.

Las autoridades informaron que mantienen abierta la investigación sobre el origen de las amenazas y señalaron que continúan siguiendo los mismos procedimientos de seguridad aplicados en incidentes anteriores.

Bulgaria, Polonia e Italia registran nuevos incidentes

En Bulgaria, tres vuelos de Ryanair procedentes de Madrid, Copenhague y Londres-Stansted con destino a Sofía fueron objeto de amenazas de bomba.

Dos de las aeronaves aterrizaron en la capital búlgara conforme a lo previsto, mientras que un tercer avión fue desviado al aeropuerto de Plovdiv para facilitar las inspecciones correspondientes.

En Polonia, las autoridades aeroportuarias confirmaron una amenaza relacionada con un vuelo procedente de Tallin y con destino a Varsovia.

Mientras tanto, en Italia, un avión de Wizz Air que cubría la ruta entre Praga y Roma tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Venecia después de recibir una alerta que posteriormente resultó ser falsa.

El incidente provocó una interrupción temporal de las operaciones en el aeropuerto veneciano mientras se efectuaban los controles de seguridad.

Portugal y Francia también activan operativos

Las autoridades portuguesas investigan una amenaza de bomba relacionada con un vuelo de Ryanair programado entre Lisboa y Roma.

Antes de autorizar nuevamente el embarque, agentes especializados inspeccionaron la aeronave y sometieron a pasajeros y equipajes a una nueva revisión de seguridad.

En Francia, el gobierno confirmó la detección de cuatro nuevas amenazas dirigidas contra vuelos que cruzaban su espacio aéreo.

Tres aeronaves aterrizaron sin incidentes en el aeropuerto parisino de Orly y una más en Burdeos, mientras expertos en explosivos efectuaban inspecciones preventivas.

Las autoridades francesas anunciaron además el inicio de una investigación para identificar el origen de las amenazas que están afectando simultáneamente a distintos países europeos.

Praga continúa entre los aeropuertos más afectados

La policía checa informó que inspeccionó nueve aeronaves vinculadas con el aeropuerto Václav Havel de Praga tras recibir nuevas amenazas anónimas. Entre ellas figuraban cuatro vuelos de llegada y cinco de salida.

Las autoridades aseguraron que las medidas adoptadas permitieron mantener el funcionamiento habitual del aeropuerto con afectaciones mínimas para los pasajeros.

También evacúan la radiotelevisión pública de Irlanda

En un incidente separado, las instalaciones de la radiotelevisión pública irlandesa RTE fueron evacuadas después de recibir una amenaza de bomba por correo electrónico.

Según fuentes oficiales, mensajes similares fueron enviados a otros medios de comunicación en Irlanda y Reino Unido, lo que amplió la preocupación sobre una posible campaña coordinada de amenazas.

Investigan posible relación entre los avisos

Aunque hasta ahora todas las amenazas han resultado falsas, los servicios de seguridad europeos mantienen abiertas múltiples investigaciones para determinar el origen y motivación de los responsables.

Algunas de las alertas han sido reivindicadas por un grupo extremista ruso conocido como Estado Masculino, aunque las autoridades continúan verificando la autenticidad de esas reivindicaciones.