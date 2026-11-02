Elecciones EU: Trump pide el voto ante su baja popularidad y riesgo electoral republicano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó su llamado a los votantes republicanos en la víspera de las elecciones de medio término, en un escenario marcado por su baja aprobación, el descontento con la inflación y la incertidumbre sobre el futuro de la mayoría republicana en el Congreso de Estados Unidos.

Este es el último día antes de las elecciones de mitad de mandato, las más importantes, creo, de nuestra vida”, declaró Trump durante un acto en Washington, en el que volvió a inaugurar la restauración del estanque reflectante ubicado frente al monumento a Lincoln.

La petición presidencial ocurre mientras los sondeos anticipan una ventaja demócrata en la votación nacional y un posible cambio en la composición de ambas cámaras legislativas. Sin embargo, los resultados todavía presentan incertidumbre en estados clave, donde los republicanos conservan algunas ventajas electorales.

Trump con aprobación de 32% antes de las elecciones

La popularidad de Donald Trump se mantiene cerca de sus niveles más bajos desde su regreso a la Casa Blanca.

Una encuesta nacional de Reuters/Ipsos, realizada entre 1,765 adultos estadounidenses y concluida el lunes, encontró que solo 32% aprueba la gestión de Trump, frente a una mayoría que desaprueba su desempeño.

El indicador permaneció sin cambios respecto a la semana anterior y se ubicó apenas un punto porcentual por encima del mínimo histórico de 31% registrado dos semanas antes.

La encuesta también identificó el peso de la figura presidencial en la decisión electoral: alrededor de la mitad de los votantes independientes considera que su participación en las elecciones al Congreso representa una forma de votar contra Trump.

Entre los independientes registrados, 50% afirmó que su voto era una expresión de rechazo al mandatario, mientras que 13% lo consideró un respaldo. Otro 33% señaló que la figura presidencial no era un factor determinante.

Estos datos reflejan el desafío de Trump para mantener la cohesión de su base republicana y atraer a los electores que no se identifican plenamente con ninguno de los dos partidos.

Demócratas aventajan a republicanos

La encuesta de Reuters/Ipsos mostró que 46% de los votantes registrados se inclina por los demócratas para las elecciones al Congreso, frente a 38% que prefiere a los republicanos.

La diferencia de ocho puntos porcentuales representa una reducción respecto a la ventaja demócrata de 11 puntos registrada en el sondeo de la semana anterior.

Aunque el resultado refleja un escenario favorable para la oposición, el voto genérico no determina directamente qué partido controlará el Congreso. La composición de la Cámara de Representantes y del Senado depende de contiendas individuales, cuyos resultados pueden variar considerablemente entre estados y distritos.

La encuesta tuvo un margen de error de dos puntos porcentuales.

Qué está en juego en las elecciones legislativas de EU

Los estadounidenses están llamados a renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 puestos del Senado de Estados Unidos. También se elegirán 36 gobernadores estatales.

De acuerdo con la proyección previa de Decision Desk HQ, los demócratas podrían alcanzar una mayoría de 52-48 en el Senado y una ventaja de 241-194 en la Cámara de Representantes.

Para recuperar el control del Senado, la oposición necesita arrebatar cuatro escaños a los republicanos.

Los sondeos muestran una competencia ajustada en cinco estados, entre ellos Texas, Carolina del Norte y Kansas, territorios tradicionalmente conservadores donde los demócratas buscan ampliar sus posibilidades de victoria.

La votación anticipada ya había alcanzado un récord de 53 millones de participantes, mientras que especialistas electorales anticipaban una posible participación histórica.

Inflación, guerra con Irán y migración

La baja aprobación de Trump coincide con el descontento de una parte importante del electorado por el costo de vida, la inflación y la guerra con Irán, un conflicto que se ha prolongado más de lo previsto.

Estos factores se han convertido en elementos centrales de la disputa electoral, junto con las políticas migratorias y el futuro de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El resultado de las elecciones podría determinar la capacidad de Trump para impulsar su agenda legislativa durante la segunda mitad de su mandato.

Una victoria demócrata también abriría la posibilidad de investigaciones parlamentarias sobre el presidente, su administración y su familia, además de mayores obstáculos para la aprobación de nombramientos y presupuestos federales.

Trump ha advertido que, de perder el control legislativo, podría recurrir a su poder de veto para bloquear iniciativas de la oposición.

Campaña electoral supera los 11 mil millones de dólares

La contienda de medio término estuvo marcada por un gasto electoral de al menos 11 mil millones de dólares entre ambos partidos, de acuerdo con los datos difundidos antes de la jornada electoral.

Uno de los principales aportes al financiamiento republicano provino del empresario Elon Musk, aliado de Trump, quien habría destinado cerca de 500 millones de dólares para favorecer a candidatos de ese partido.

Del lado demócrata, el multimillonario George Soros figura entre los principales donantes.

El financiamiento se convirtió en otro elemento de la disputa política, en una campaña donde los recursos económicos, la movilización de votantes y las estrategias territoriales pueden resultar determinantes en las contiendas más cerradas.