¿Por qué los aliados de Estados Unidos no se sumaron a la guerra contra Irán?

El 28 de febrero de 2026 marcó el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, tras una serie de ataques coordinados contra infraestructura iraní que derivaron en una escalada regional. A más de un mes de operaciones militares, uno de los elementos más relevantes no ha sido únicamente el desarrollo bélico, sino la ausencia de respaldo directo de varios aliados tradicionales de Washington.

La falta de alineación internacional refleja un escenario distinto al de conflictos anteriores, donde coaliciones amplias respaldaban acciones militares estadounidenses. En este caso, la respuesta ha sido más fragmentada, con llamados a la contención en lugar de apoyo operativo.

Aliados clave de EU evitan respaldo

Diversos países aliados de Estados Unidos optaron por no participar militarmente en la guerra contra Irán. Entre ellos destacan Francia, Alemania, Canadá y España, que han mantenido una postura centrada en la vía diplomática.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha insistido en la necesidad de negociaciones directas, subrayando que una escalada mayor podría afectar la estabilidad energética global. Declaraciones oficiales del gobierno francés han reiterado el llamado a la “desescalada inmediata”.

Por su parte, el gobierno de Alemania ha evitado compromisos militares, priorizando el impacto económico del conflicto, especialmente en el suministro energético y el comercio internacional. Según reportes de la Agencia Internacional de Energía, cualquier interrupción en rutas como el estrecho de Ormuz tendría efectos directos en los precios del petróleo.

En el caso de Canadá, su postura ha sido consistente con su política exterior reciente: respaldo diplomático a su aliado, pero sin participación directa en operaciones militares. Autoridades canadienses han enfatizado la necesidad de soluciones multilaterales.

Otros actores regionales, como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, han adoptado posiciones cautelosas, evitando involucrarse directamente pese a tensiones históricas con Irán. Esta decisión responde, en parte, al riesgo de ataques directos en su territorio, como los registrados contra instalaciones energéticas en conflictos previos.

El trasfondo común en estas decisiones incluye factores económicos, energéticos y de estabilidad interna. La guerra ha impactado los precios del petróleo —con variaciones superiores al 5 por ciento en días clave, según datos de mercados internacionales— y ha elevado el riesgo de interrupciones en rutas marítimas estratégicas.

Estados Unidos responde al aislamiento

La respuesta de Estados Unidos ante la falta de apoyo ha sido pública y directa. El presidente Donald Trump ha señalado en diversas intervenciones que esperaba un respaldo más amplio de aliados tradicionales.

Estamos llevando el peso de esta guerra”, declaró Trump durante una reunión con legisladores, según reportes difundidos por agencias internacionales. En ese mismo contexto, advirtió que su país “responderá con mayor fuerza si no se reconoce la amenaza que representa Irán”.

En otra intervención, el mandatario afirmó que algunos aliados “se benefician de la seguridad proporcionada por Estados Unidos sin asumir responsabilidades equivalentes”, en referencia a la falta de participación militar.

La Casa Blanca, a través de su portavoz Karoline Leavitt, indicó que las operaciones militares continúan “sin descanso”, incluso mientras se exploran vías diplomáticas. Este doble enfoque —acción militar y negociación— ha sido una constante en la estrategia estadounidense durante el conflicto.

Además, funcionarios estadounidenses han advertido sobre posibles sanciones o ajustes en acuerdos de cooperación con países que no respalden su postura. Estas declaraciones reflejan tensiones dentro de alianzas históricas como la OTAN, donde no se ha alcanzado un consenso para una intervención conjunta.

En paralelo, informes del Departamento de Defensa de Estados Unidos señalan que el costo de las operaciones militares ha aumentado significativamente, con miles de millones de dólares destinados a despliegues en la región, sin el respaldo financiero de una coalición amplia.

La falta de apoyo internacional en esta guerra evidencia un cambio en la dinámica global. Las decisiones de los aliados no se han alineado automáticamente con Washington, y la respuesta estadounidense ha expuesto tensiones estructurales en sus relaciones estratégicas.