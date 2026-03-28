El Pent\u00e1gono se prepara para llevar a cabo operaciones terrestres de varias semanas en Ir\u00e1n, en un escenario que marca una posible escalada en la participaci\u00f3n de Estados Unidos en la guerra en Medio Oiente, de acuerdo con informaci\u00f3n publicada por The Washington Post. Seg\u00fan el reporte, que cita a funcionarios estadounidenses bajo condici\u00f3n de anonimato, las acciones previstas no contemplan una invasi\u00f3n a gran escala, sino incursiones puntuales dentro del territorio iran\u00ed. Estas operaciones estar\u00edan a cargo de fuerzas especiales y unidades de infanter\u00eda, con el objetivo de ejecutar misiones espec\u00edficas en un periodo prolongado. Hasta el momento, no est\u00e1 claro si el presidente Donald Trump aprobar\u00e1 total o parcialmente estos planes, o si decidir\u00e1 descartarlos. La incertidumbre refleja la ambig\u00fcedad que ha mantenido su administraci\u00f3n respecto a una posible intervenci\u00f3n directa en suelo iran\u00ed, mientras contin\u00faa el conflicto que se acerca a su quinta semana. El despliegue militar estadounidense ya muestra se\u00f1ales de intensificaci\u00f3n. En d\u00edas recientes, el USS Tripoli lleg\u00f3 a la regi\u00f3n como parte de un grupo anfibio con alrededor de 3 mil 500 marinos e infantes de marina, seg\u00fan el Comando Central de Estados Unidos. Este buque, con capacidad para operar helic\u00f3pteros y aeronaves de combate, refuerza la capacidad t\u00e1ctica de Washington en una zona clave. Adem\u00e1s, medios estadounidenses han informado que la Casa Blanca eval\u00faa enviar hasta 10 mil soldados adicionales a Medio Oriente, incluidos elementos de la 82\u00aa Divisi\u00f3n Aerotransportada, una de las unidades m\u00e1s r\u00e1pidas y vers\u00e1tiles del Ej\u00e9rcito estadounidense. Este tipo de despliegue permitir\u00eda ejecutar operaciones de respuesta inmediata en escenarios de alta complejidad. Sin embargo, no todos dentro del gobierno estadounidense coinciden en la necesidad de una intervenci\u00f3n terrestre. El secretario de Estado, Marco Rubio, se\u00f1al\u00f3 recientemente que Estados Unidos podr\u00eda alcanzar sus objetivos estrat\u00e9gicos respecto a Ir\u00e1n sin recurrir a tropas en tierra, lo que evidencia diferencias en la estrategia. Expertos en seguridad internacional, como los del Centro de Estudios Estrat\u00e9gicos e Internacionales, advierten que incluso operaciones limitadas podr\u00edan provocar una escalada mayor en la guerra, especialmente en una regi\u00f3n altamente vol\u00e1til. Asimismo, el Instituto Internacional de Estudios Estrat\u00e9gicos ha se\u00f1alado que incursiones de fuerzas especiales suelen ser el preludio de conflictos m\u00e1s amplios si no se contienen r\u00e1pidamente. La posibilidad de operaciones sobre el terreno en Ir\u00e1n mantiene en alerta a la comunidad internacional, ante el riesgo de que el conflicto se expanda m\u00e1s all\u00e1 de los enfrentamientos actuales y derive en una confrontaci\u00f3n de mayor escala. Con informaci\u00f3n de AFP y Reuters.