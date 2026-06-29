Investigan explosión de paquete bomba que dejó tres heridos en el Principado de Mónaco

El empresario ucraniano Vadim Irmolaiev y dos personas resultaron heridas el lunes por la noche en Mónaco por la explosión de un "paquete bomba", la primera acción de este tipo en el principado, informaron las autoridades.

El estallido se produjo hacia las 21:00 horas locales (19:00 GMT) en un edificio residencial cerca de la frontera con Francia.

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El gobierno monegasco informó inicialmente de dos personas heridas de gravedad, una pareja de entre 50 y 60 años, y de otra lesionada, un adolescente de 13 años, sin precisar su identidad.

"Esta noche, poco antes de las 21:00 horas, se escuchó en el Principado una violenta explosión relacionada con un paquete bomba, no muy lejos de la Place des Moulins", añadieron las autoridades en la red social X.

Al confirmar una información de la cadena BFMTV, una fuente cercana al caso aseguró a la AFP que el hombre herido es Irmolaiev, un empresario ucraniano residente en Mónaco.

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Desde diciembre de 2023, el empresario está sujeto a sanciones en virtud de una decisión del Consejo Nacional de Seguridad de Ucrania, promulgada por el presidente Volodimir Zelenski.

Según varios medios, que citan a los servicios de seguridad ucranianos, estas sanciones se deben a la decisión del multimillonario de continuar con sus actividades de comercio de alcohol en la península de Crimea, bajo ocupación rusa.

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Por el momento, la identidad de las víctimas no ha sido confirmada por las autoridades de Mónaco, donde el fiscal general, Stéphane Thibault, tiene previsto ofrecer una rueda de prensa este martes, según el ministro de Estado (jefe de gobierno), Christophe Mirmand.

Thibault dijo a la AFP que el artefacto explosivo estaba en una bolsa o paquete que una persona dejó en el vestíbulo del edificio afectado antes de marcharse.

"Es la primera vez en la historia, que yo sepa, que se produce un acto de este tipo en el Principado", aseguró Mirmand.

A forensic science police officer stands near the area of an explosion that occurred in a residential building in Monaco, near the border with France on June 29, 2026. A Ukrainian oligarch, Vadim Ermolaev, was injured along with two other people, in the explosion of an explosive device in Monaco in the evening, a source close to the investigation told AFP. The blast at a residential building was "very likely an attack", Monaco's Minister of State (head of government) said. Public prosecutor said a suspect had left a bag or package in the building's lobby before leaving. Two adults, including Mr. Ermolaev, are in critical condition, and a 13-year-old adolescent sustained less serious injuries. (Photo by Valery HACHE / AFP) AFP

Al denunciar "un crimen atroz", el príncipe Alberto II de Mónaco se refirió en un comunicado a "un golpe para toda la comunidad monegasca" y reafirmó que "la seguridad" del microestado europeo "siempre ha sido una prioridad" y "lo seguirá siendo más que nunca, sean cuales sean las amenazas".

Las autoridades reforzaron el estado de fuerza en el principado, ya de por sí altamente protegido, anunció el ministro Mirmand en una breve comparecencia ante la prensa el lunes por la noche.

Los tres heridos fueron trasladados a la ciudad francesa de Niza, a unos 20 kilómetros de Mónaco.