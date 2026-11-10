Cámara de Representantes de EU exonera a Trump en el caso Epstein y señala fallas del gobierno

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó un informe sobre el caso de Jeffrey Epstein, en el que documentó fallas de las autoridades federales que permitieron que el financiero continuara cometiendo abusos durante décadas.

El documento también exoneró al presidente Donald Trump de cualquier delito relacionado con el caso, al señalar que no encontró registros que respaldaran los señalamientos en su contra.

A través de sus redes sociales, el presidente del comité, James Comer, afirmó que el objetivo de la investigación fue esclarecer los hechos, ofrecer transparencia a la población y exigir responsabilidades por los abusos cometidos contra las víctimas.

Nuestra misión es clara: brindar transparencia al pueblo estadounidense y exigir responsabilidades a las víctimas. Realizamos 19 entrevistas o declaraciones de testigos, citamos al Departamento de Justicia, al patrimonio de Epstein y a dos importantes bancos, y revisamos los registros financieros del Departamento del Tesoro para descubrir la verdad”, señaló Comer.

El informe expone cómo operaba la red de Epstein

El documento, compuesto por 137 páginas, describe la manera en que Jeffrey Epstein y su expareja, Ghislaine Maxwell, facilitaron el reclutamiento, control y abuso de mujeres jóvenes.

También detalla cómo la red construyó relaciones con personas influyentes para conseguir legitimidad social y financiera, lo que contribuyó a mantener sus actividades y su posición dentro de determinados círculos de poder.

Uno de los principales señalamientos del comité es la falta de respuesta del gobierno federal durante décadas ante las denuncias existentes contra Epstein. Según el informe, la inacción de las autoridades permitió que el financiero continuara con sus actividades delictivas pese a las alertas sobre sus abusos.

Además de documentar las fallas institucionales, el comité incluyó una serie de recomendaciones para avanzar en el esclarecimiento del caso y garantizar justicia para las víctimas.

Entre sus solicitudes se encuentra que el estilista Frederic Fekkai y el exalcalde de Miami, Philip Levine, sean investigados.

El informe también pide al Departamento de Justicia que entreviste o vuelva a interrogar a testigos considerados clave, profundice las investigaciones sobre las actividades delictivas relacionadas con los asociados de Epstein y adopte medidas para garantizar que las víctimas puedan hablar libremente sobre lo ocurrido.

A través de su cuenta de X, James Walkinshaw, miembro de la Cámara de Representantes por el distrito 1 de Virginia, denunció que el documento presentado por Comer omitió la revisión de 2.8 millones de páginas y que Todd Blance, Fiscal General de los Estados Unidos, no fue llamado a testificar sobre su papel en el encubrimiento de los delitos de Epstein.