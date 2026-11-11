Irán responde a Milei y declara terroristas a fuerzas militares argentinas

Irán designó este miércoles a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina como "organizaciones terroristas", en aplicación del principio de reciprocidad, luego de que el gobierno del presidente Javier Milei tomara una decisión similar contra los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní.

La determinación de Teherán ocurre después de que, en marzo pasado, en plena guerra en Oriente Medio, el gobierno argentino declarara a los Guardianes de la Revolución como organización terrorista, una medida que permite imponer a Irán "sanciones financieras y restricciones operativas".

Argentina acusa a este cuerpo militar de apoyar al movimiento chiita libanés Hezbolá, al que responsabiliza de dos atentados perpetrados en Buenos Aires. El primero ocurrió en 1992, contra la embajada de Israel, y dejó un saldo de 29 personas muertas. El segundo se registró dos años después, en 1994, contra el centro comunitario judío AMIA, donde murieron 85 personas y cientos más resultaron heridas.

En 2019, Irán aprobó una ley que permite al país tomar represalias contra cualquier Estado que designe a sus fuerzas militares como organizaciones terroristas. Esta legislación constituye el fundamento jurídico que ahora invoca Teherán para responder a la decisión del gobierno argentino.

Irán aplica ley de 2019 contra Argentina

La cancillería iraní calificó la determinación de Buenos Aires como una "medida hostil" y justificó su respuesta mediante el principio de reciprocidad, contemplado en la legislación aprobada hace siete años.

De acuerdo con el principio de reciprocidad y en virtud de la ley de 2019", Irán declara que "la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina están sujetas a las disposiciones de la citada ley y las designa como organizaciones terroristas", escribió el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

En el mismo documento, la dependencia diplomática iraní advirtió que "el Gobierno argentino asumirá la responsabilidad de todas las consecuencias derivadas de esta acción", aunque no especificó cuáles serían las medidas que podría adoptar contra Buenos Aires.

Milei respalda a Estados Unidos e Israel

Desde su llegada a la presidencia, en diciembre de 2023, Javier Milei ha mantenido un alineamiento con Estados Unidos e Israel, países a los que considera sus principales aliados. Además, respaldó el ataque conjunto de ambas naciones contra Irán a finales de febrero, acción que desencadenó la guerra en Oriente Medio.

Como parte de las decisiones adoptadas en medio del deterioro de las relaciones bilaterales, en abril el gobierno argentino expulsó del país al máximo representante diplomático iraní en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani.

Incluso antes del estallido de la guerra en Oriente Medio, Buenos Aires había designado, en enero, a la Fuerza Quds, uno de los brazos de los Guardianes de la Revolución, como "organización terrorista".

La aplicación del principio de reciprocidad por parte de Irán también ha alcanzado a otros países. A principios de noviembre, Teherán designó al MI6, el servicio de inteligencia exterior del Reino Unido, como grupo hostil.

Asimismo, declaró a la Armada Real y la Fuerza Aérea Real británicas como organizaciones terroristas, en una decisión que también refleja la respuesta iraní a las medidas adoptadas por otros gobiernos contra sus fuerzas e instituciones.

Con información de AFP.

*mcam