La OTAN descarta reemplazar el paraguas nuclear de EU

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó el sábado que nadie en Europa presiona para sustituir el paraguas nuclear de Estados Unidos, después de que Alemania informara estar dialogando con Francia sobre su disuasión nuclear.

"Creo que cualquier debate en Europa para asegurarnos colectivamente de que la disuasión nuclear sea aún más fuerte está bien, pero nadie en Europa plantea hacerlo como sustitución del paraguas nuclear de Estados Unidos", declaró Rutte a periodistas en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

"Todo el mundo reconoce que ese es el garante definitivo, y todos estos otros debates son complementarios", destacó.

El canciller alemán, Friedrich Merz, precisó el viernes ante la reunión de líderes occidentales haber "mantenido conversaciones confidenciales con el presidente francés sobre la disuasión nuclear europea".

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer -cuyo país es la otra potencia nuclear europea junto con Francia- afirmó estar "reforzando la cooperación nuclear con Francia".

El creciente debate sobre si es necesario reforzar los arsenales nucleares en el continente se produce en un contexto de creciente inquietud por la amenaza de Rusia. Algunos países también se preguntan si el presidente estadunidense Donald Trump es fiable a la hora de cumplir sus compromisos.

La administración Trump estima que sus aliados europeos deben asumir la responsabilidad de su defensa convencional, pero le asegura que Estados Unidos seguirá proporcionando cobertura nuclear.

Muchos funcionarios europeos están convencidos de que la ambición territorial de Moscú no se limita a Ucrania, y que otros países europeos, incluso miembros de la OTAN, podrían ser blanco de ataques.

Un informe de la Conferencia de Seguridad de Múnich presenta cinco opciones nucleares para Europa, pero advierte que ninguna es buena y que "no hay una salida de bajo costo o sin riesgos".

La era en la que Europa podía permitirse la complacencia estratégica ha terminado", escriben los autores, que instan a los políticos "a afrontar el papel de las armas nucleares en la defensa del continente directamente y sin demora y a invertir los recursos necesarios".

Entre las cinco opciones destacan continuar dependiendo de la disuasión estadounidense; fortalecer el papel de las armas nucleares británicas y francesas en una disuasión europea y desarrollar conjuntamente armas nucleares europeas.

El informe también propone como opciones aumentar el número de países europeos con sus propios arsenales nucleares; o expandir el poder militar convencional europeo para presentar una disuasión no nuclear más intimidante.

Mantener el statu quo y depender de Estados Unidos sigue siendo "la opción más creíble y factible" a corto plazo, según los autores.

Con información de AFP.