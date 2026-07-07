ONU rechaza intento de Estados Unidos de frenar debate sobre el bloqueo a Cuba

En la sesión plenaria de esta mañana en la ONU, Estados Unidos intentó sin éxito frenar el debate sobre la resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba”, planteada por el gobierno de la isla.

En un primer momento, el representante de Estados Unidos, Jeff Bartos, pidió a los integrantes de la Asamblea General votar en contra bajo el argumento de que es un tema que se ha debatido en diversas ocasiones, en octubre pasado la más reciente, sin que el régimen de la isla modifique la opresión que mantiene contra su población.

Además, dijo, el debate le cuesta a la ONU 28 mil dólares por hora.

Las más de tres horas que va a durar podríamos darle de comer a 35 niños cubanos durante un mes, podríamos comprar más de 16 mil linternas para familias que viven en la oscuridad y se podrían recaudar fondos para comprar cereales, que podrían cubrir más de 400 años de salarios de los cubanos. Pero hay algo más peligroso: La Habana pide que se celebre esta reunión año tras año y ahora dos veces en una sesión porque quiere que esta asamblea sea cómplice de su máquina de opresión”.

Pese a estos argumentos, se sometió a decisión de la Asamblea mantener el debate, situación que fue confirmada con 136 votos a favor, entre ellos el de México, 9 en contra y 30 abstenciones.

En su exposición, el canciller cubano Bruno Rodríguez acusó enfrentar una guerra multidimensional por parte de Estados Unidos desde hace 7 décadas, a la cual ha sumado en los últimos siete meses un cerco energético, equivalente a un bloqueo naval, que impide el acceso de suministros energéticos de carácter comercial o humanitario.

Se han producido reiteradas amenazas de agresión militar por los más altos niveles del gobierno estadounidense y fuentes públicas describen opciones y preparativos bélicos.

Al bloqueo económico, comercial y financiero se añaden acciones inéditas y de extremo carácter extraterritorial como el uso de sanciones secundarias que siguen el macabro plan de provocar en Cuba una crisis humanitaria y la total desestabilización del país, que abran pasa o fuercen la orden presidencial de una intervención militar que provocaría un baño de sangre y cuantiosas pérdidas de vidas cubanas y estadounidenses”, advirtió.

El ministro del régimen castrista aseguró que los daños del bloqueo entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de este año, ascienden a 8 mil 083 millones de dólares, 7 por ciento más que el año anterior, con un impacto acumulado de 178 mil 700 millones de dólares.

Las familias cubanas, en especial los niños y madres sienten el sufrimiento de prolongados e insoportables apagones o cortes de electricidad, muchas veces cuando falta la electricidad falta también el agua potable”, sostuvo.

La tasa de mortalidad infantil pasó de 4.0 por mil nacidos vivos a 9.9, lo que significa la muerte evitable de mil 780 recién nacidos, si se dispusiera de equipos y tratamientos. También, aumentó el número de personas que mueren por cáncer, en el caso de los niños la supervivencia cayó de 85 por ciento a 65 por ciento”, aseveró.

No existe bloqueo: Estados Unidos

Durante la primera de dos sesiones plenarias que se llevan a cabo este martes en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, el representante permanente de los Estados Unidos, Mike Waltz, rechazó un bloqueo económico o embargo a Cuba. Tan es así, dijo que muchas naciones, la misma Unión Americana, que este año envío 100 millones de dólares y respaldo en equipo cuando las lluvias azotaron a la isla comercian con este país.

¿Por qué Cuba pide este debate? porque echarle la culpa a Estados Unidos es el único plan económico que tiene La Habana. No hay bloqueo, el único embargo es la guillotina que tiene el régimen sobre las cabezas de sus ciudadanos.

Si existe un embargo o un bloqueo, como quieran llamarlo, como es que la asistencia humanitaria de Belice, Chile, Canadá, China, Colombia, La Unión Europea, México, España, Rusia, Uruguay y de la ONU misma, llega al país como han llegado en los últimos meses muchos.

Mencionaban un petrolero que llevo 750 mil barriles que llegó a la isla y los buques de la Marina no están en torno a la isla bloqueando el comercio ni la asistencia que llega a Cuba, es un embuste, es un invento y una tergiversación”, señaló.

Luego, ante la molestia del canciller cubano quien protestó desde su asiento, el embajador Waltz criticó al gobierno de Miguel Díaz Canel por llevar a prisión a 800 personas que protestaron hace 5 años, el 11 de julio de 2021, exigiendo mejores condiciones y libertad.

Puede hacer lo que quiera, esto no es La Habana, estos son los Estados Unidos de América, la ONU, vamos a intervenir y no vamos a callarnos como hace usted con su pueblo”, sostuvo Waltz.

Pido que llame al decoro al señor representante de los Estados Unidos, esto es la Asamblea General de las Naciones Unidas, no es un campamento de boinas verdes, es usted un mentiroso señor Waltz”, le respondió Bruno Rodríguez.

Luego de este episodio, el embajador de la administración Trump mantuvo su retórica contra el régimen cubano:

Si no hay alimentos y combustibles para los hospitales, como es que hay combustible para el jet privado de la familia Castro, cómo es que el presidente pueda permitirse tener una corbata Hermés o su reloj de Rolex, cómo es que la familia Castro pueda tener 700 mansiones en la isla, en Rusia y en la Costa del Sol”.

De nueva cuenta, desde su lugar el canciller Bruno Rodríguez pidió al presidente de la Asamblea que llamara al decoro al embajador Waltz evitando palabras ofensivas contra su país.

La sesión continuará esta tarde con los posicionamientos de las naciones que restan, entre ellas México.