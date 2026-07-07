Trump insiste en que Groenlandia debería estar bajo control de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que Groenlandia debería estar bajo el control de Estados Unidos, y no de Dinamarca, insistiendo en una postura que ha provocado tensión entre los aliados de la OTAN, justo cuando los líderes de la alianza se reunían para celebrar una cumbre en Turquía.

Las declaraciones de Trump de que Estados Unidos debe adquirir o controlar Groenlandia, un territorio danés semiautónomo, provocaron tensión entre Washington y Copenhague —ambos miembros fundadores de la OTAN— y, de forma más general, en toda Europa. Desde entonces, la cuestión ha pasado a un plano diplomático.

Debería estar bajo el control de Estados Unidos, no de Dinamarca", dijo Trump a periodistas durante una reunión con el presidente turco, Tayyip Erdogan.

Horas más tarde, también en Ankara, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dijo que esperaba que los aliados respeten la soberanía del reino danés y acepten que Groenlandia no está en venta.

Es una postura bien conocida de Estados Unidos que quiere adueñarse de Groenlandia y tomar el control de la isla. Espero que sea igualmente bien sabido en todas partes que esto no va a suceder", dijo Frederiksen.

Añadió que no había planes de debatir en Ankara cuestiones relativas al Alto Norte, el Ártico o Groenlandia.

El ministro de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Mute Egede, dijo en una publicación en Facebook que el futuro de Groenlandia debe decidirlo su pueblo.

"Así ha sido siempre. Y así seguirá siendo siempre", señaló.

Trump afirmó que la cuestión del control sobre Groenlandia había perjudicado las relaciones de Estados Unidos con la OTAN.

"Eso es lo que ha perjudicado mi relación con la OTAN, porque Groenlandia no ayuda a Dinamarca. Dinamarca no gasta dinero para ayudar de verdad a Groenlandia, pero es una zona importante para Estados Unidos, y está rodeada de barcos chinos y rusos, y eso no va a suceder", afirmó.

"No estarían de acuerdo con ello, y eso a pesar de todo el dinero que gastamos para ayudarles con Rusia".

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo en junio que las conversaciones con Dinamarca y Groenlandia continuaban mensualmente.