Cuba camina hacia la economía de mercado; la apertura será rápida

Frente a su mayor crisis económica en 66 años de revolución cubana y tras el “cerco energético” que ha asfixiado su actividad cotidiana, Cuba abre su economía con un paquete de medidas que autorizan la entrada de bancos privados, permiten una mayor inversión extranjera, incluyendo a cubanos en el exterior y facultan la participación de actores privados en sectores clave.

Un giro mayor a 66 años del inicio de su revolución, reconoció Eugenio Martínez Enríquez, embajador de Cuba en México.

En entrevista con Excélsior, agradeció a México “su hermano mayor” por apoyarlo en este tiempo con el envío de bienes de primera necesidad y en su momento, con petróleo, para enfrentar las necesidades humanas más urgentes de su población.

Mientras usted y yo hablamos millones de cubanos no tienen energía eléctrica y no porque nuestro gobierno así lo desee ni ellos, es un tema de medidas coercitivas, un cerco energético, no se le permite a Cuba adquirir combustible fósil, por tanto, no la estamos pasando bien.

Así nos vemos como hermanos, México el hermano mayor por su dimensión, su historia, su prestigio, pero no nos sentimos un hermano menor, porque México nos trata como iguales. La expresión de solidaridad del pueblo mexicano ha sido para mí impresionante, desde el más modesto hasta el más opulento, que yo he conocido, han tenido una expresión de indignación y de buscar cómo ayudarnos y lo hacen porque no quieren que el pueblo cubano sufra, y lo hacen también, porque están defendiendo principios, se está agrediendo a un pueblo, la soberanía tenemos que defenderla todos. El límite de la soberanía de un Estado es la del otro, si eso se viola estaríamos en un mundo de caos”.

Se trata de 176 medidas de transformación económica que, en sus palabras, “buscan destrabar la burocracia, limitaciones del pasado que hoy consideramos obsoletas por el momento histórico que vivimos”.

Después de un amplio debate popular llegamos a la conclusión de que había que mantener el modelo económico y político socialista, pero con otras medidas que pudieran acercarse a la llamada economía de mercado. Se mantendrá la protección a los sectores vulnerables con el control de los recursos fundamentales, pero hay diversas iniciativas que antes no se permitían como la inversión extranjera, la iniciativa privada, la empresa pública, cosas como adquirir acciones de las empresas públicas, entidades bancarias privadas, empresas privadas asociadas con empresas estatales, inversión de cubanos residentes en el exterior, modificaciones que son muy profundas y que serán implementadas de inmediato”, sostuvo.

Dijo que con Estados Unidos habrá diálogo, pero no sumisión.

Nuestra disposición al diálogo, a las conversaciones directas con Estados Unidos se han demostrado. Se ha demostrado que hemos sido capaces de, sin hacer concesiones en temas que nunca daremos, porque es de orden interno, nuestra soberanía... pero si llegar a acuerdos. Se hicieron 22 acuerdos con el gobierno del presidente Obama y eran beneficios para ambos países, por tanto, si tenemos disposición al diálogo, pero no crean que el dialogo es sometimiento. No seremos un pueblo sometido, no seremos un pueblo esclavizado, aun cuando eso tenga un costo real para nuestro país”.

Del expresidente Raúl Castro y la acusación que enfrenta de Estados Unidos por el derribo de dos avionetas en 1966, cuando estaba al frente de las fuerzas armadas, acusa una maniobra legal de mentalidad perversa.

Es una cosa tan maquiavélica planteada que para algunos podría ser una broma, pero que es una idea macabra, buscando debilitar el liderazgo y el símbolo que representa el general del ejército, Raúl Castro Ruz, para el pueblo cubano, una persona de avanzada edad, pero con un liderazgo moral y político impresionante y querido por el pueblo.