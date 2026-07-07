Platzi adquiere la tecnología de Leap y consolida liderazgo de inglés profesional para Latam

Platzi, la plataforma de educación en línea más grande de América Latina en tecnología y

habilidades profesionales, anunció hoy la adquisición de la tecnología de Leap, una plataforma

de práctica de inglés conversacional desarrollada por Microverse. Con la integración de Leap,

Platzi consolida su posición en uno de los mercados de mayor crecimiento del aprendizaje

profesional en la región e incorpora a Platzi English Academy una capa de práctica uno a uno

con personas reales, optimizada con retroalimentación analítica basada en inteligencia artificial.

El dominio del inglés es uno de los principales aceleradores de la movilidad profesional en la

industria tecnológica latinoamericana. Menos del 10 % de los profesionales en la región alcanza

un nivel suficiente para ejercer roles internacionales o trabajar con equipos remotos en mercados

de habla inglesa, frente a una demanda corporativa que crece sostenidamente. Platzi English

Academy ha enseñado los fundamentos del idioma a más de 200,000 estudiantes con un

currículo certificado de A1 a C1 y una tasa de finalización del 70 %. La integración de Leap

resuelve el eslabón que la teoría por sí sola no resuelve: la práctica conversacional constante

con personas reales.

Leap conecta a estudiantes en conversaciones uno a uno con profesionales que comparten su

trayectoria e intereses. Cada sesión es una conversación real entre pares, no un ejercicio con

guion. Al terminar, la inteligencia artificial de la plataforma analiza la pronunciación, gramática y

vocabulario, entregando retroalimentación personalizada y ejercicios específicos que miden el

avance en fluidez. Millones de profesionales tech en América Latina ya utilizan Platzi; con esta

integración y las nuevas tecnologías y metodologías que Platzi está implementando, ese alcance

crece exponencialmente.

"El inglés es el multiplicador silencioso de la carrera profesional en América Latina. Nuestros

estudiantes ya aprenden las habilidades que transforman carreras; el inglés multiplica cada una

de ellas. Leap le da a nuestra comunidad práctica conversacional real, con personas reales,

potenciada por una inteligencia artificial que de verdad permite mejorar. Es la pieza que convierte

aprender inglés en dominarlo en el trabajo", señala Freddy Vega, CEO y cofundador de Platzi.

La integración se traduce de inmediato en valor para los clientes de Platzi, que hoy capacitan a

más de 7 millones de estudiantes en Latinoamérica y a más de 4,000 empresas en habilidades

técnicas, liderazgo, inteligencia artificial e inglés. Se trabajará para que Leap pueda estar

disponible en las miles de empresas que ya utilizan Platzi para capacitar a sus equipos. Platzi

cuenta además con certificación CENEVAL en México desde 2025.

"Construimos Leap desde San Francisco con una tesis clara: la próxima gran fuente de talento

técnico global está en mercados emergentes como América Latina. La práctica conversacional

en inglés tiene el potencial de acelerar la empleabilidad internacional e ingresos de millones de

profesionales. El hecho de que desde Silicon Valley se esté apostando por la región y que

además, se esté integrando a Platzi, con los fundadores de la comunidad donde aprendí a

programar, cierra un círculo perfecto", refiere Ariel Camus, fundador y CEO de Microverse.