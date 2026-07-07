Estados Unidos lanza nuevos y "potentes" ataques contra Irán

Estados Unidos anunció que llevó a cabo "una serie de potentes ataques" contra Irán, "en respuesta a los ataques iraníes contra tres buques comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz".

La agresión iraní fue injustificada, peligrosa y constituyó una violación flagrante del alto el fuego", explicó el Mando estadounidense para Oriente Medio (Centcom) en la red X.

La agencia estatal iraní informó de una serie de explosiones en la región del estrecho de Ormuz, momentos después de que funcionarios de Estados Unidos anunciaran "poderosos" ataques contra Irán.

La agencia de noticias IRIB informó de seis explosiones escuchadas en la isla iraní de Qeshm, siete explosiones fueron escuchadas en la ciudad de Sirik y otras fueron escuchadas en la ciudad portuaria de Bandar Abás.

Este nuevo cruce e ataques se suma a los sucedidos en semanas pasadas, a pesar del alto al fuego que EU e Irán firmaron en junio.

El estrecho de Ormuz sigue siendo el punto de interes para ambas partes, especialmente para el ejército estadunidense que prometió reabrirlo luego de que fuera cerrado por Irán tras ser atacado ilegalmente por Israel y EU.

EU e Israel contra Irán

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel atacaron Irán, iniciando una guerra que desencadeno una sucesión de ataques y represalias. Desde entonces, los enfrentamientos se extendieron a distintos frentes y elevaron el riesgo de una confrontación regional de mayor alcance, mientras varios gobiernos llamaron a contener la violencia para evitar una expansión del conflicto.

De acuerdo con el Ministerio de Salud iraní, la guerra ha dejado al menos 3 mil 468 muertos y más de 26 mil 500 heridos en el país desde el inicio de las hostilidades. Por su parte, la organización Human Rights Activists in Iran (HRANA) ha documentado 3 mil 636 fallecidos, de los cuales mil 701 eran civiles, mientras que reportes periodísticos han identificado entre las víctimas a mujeres, niños y personal sanitario.

La ofensiva recibió críticas de diversos integrantes de la comunidad internacional. La Organización de las Naciones Unidas, junto con gobiernos y organismos multilaterales, reiteró llamados a un alto el fuego y a respetar el derecho internacional, mientras organizaciones de derechos humanos solicitaron investigaciones independientes sobre posibles violaciones al derecho internacional humanitario y sobre el impacto de los bombardeos en la población civil.

La guerra también provocó un fuerte impacto en los mercados financieros. Tras el inicio de los ataques, las principales bolsas internacionales registraron episodios de volatilidad y el precio del petróleo subió por el temor a interrupciones en el suministro desde Oriente Medio, especialmente debido a la incertidumbre sobre la seguridad del estrecho de Ormuz, una ruta por la que transita cerca de una quinta parte del crudo comercializado en el mundo.

Analistas consideran que el conflicto ha incrementado la incertidumbre geopolítica y económica a escala global.

Además de las consecuencias humanitarias y la destrucción de infraestructura en varias ciudades iraníes, la prolongación de las hostilidades mantiene la presión sobre los mercados energéticos y las cadenas de suministro, mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo definitivo que evite una nueva escalada militar en la región.