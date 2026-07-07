Señalan a arzobispo de abusar de varias mujeres en España; Vaticano inicia investigación

El arzobispo español Cristóbal López Romero, de 74 años, anunció este martes que se apartará de sus funciones religiosas públicas y de los actos pastorales mientras la Iglesia católica investiga denuncias en su contra por presuntos abusos sexuales.

“Reitero que no he cometido ninguna agresión, ni violencia, ni acoso sexual”, declaró en entrevista con TVE, luego de conocerse que al menos cinco mujeres lo acusaron de supuestas agresiones.

En un comunicado de la Archidiócesis de Rabat, López Romero explicó que se le acusa de comportamientos inapropiados hacia mujeres adultas y que la Iglesia ha abierto una investigación preliminar, actualmente en manos de instancias romanas.

Durante este período de investigación, para no entorpecerla, me apartaré, no presidiré ninguna celebración pública ni intervendré en ninguna actividad pastoral”, señaló.

El vicario general Marc Helfer confirmó que no existe ninguna denuncia presentada ante la justicia marroquí, aunque el Vaticano ya inició el proceso de investigación.

Testimonios de las víctimas

La AFP recogió el testimonio de una jubilada que colaboraba con la Iglesia y que denunció repetidas agresiones sexuales, aunque no autorizó la publicación de detalles.

Otra mujer envió un escrito a la nunciatura apostólica en Rabat, donde acusó al cardenal de gestos físicos inapropiados, como abrazos prolongados y un intento de acercamiento físico que interpretó como un intento de beso.

Fuentes de la diócesis señalaron que al menos otras tres mujeres habrían reportado hechos similares, algunos ocurridos en el marco de la confesión.

López Romero, considerado entre los posibles candidatos para suceder al papa Francisco en el cónclave de 2025, reconoció que la situación “sacude a toda la comunidad” y pidió comprensión a los fieles.

“Soy plenamente consciente de las dificultades que esto provoca y de las legítimas preguntas que puede suscitar”, expresó.