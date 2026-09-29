ONU alerta: 8.3 millones de refugiados podrían quedarse sin ayuda

Los recortes presupuestarios amenazan con dejar sin ayuda a casi 8.3 millones de refugiados y desplazados, alertó este martes la ONU, que pidió a los donantes “un apoyo urgente de inmediato”.

No se puede reducir indefinidamente la protección sin provocar un hundimiento de los sistemas. Por debajo de un determinado umbral, los servicios no solo llegan a menos gente, sino que pueden dejar de funcionar totalmente, dejando a los más vulnerables sin la protección que necesitan”, advirtió Dominique Hyde, directora de Relaciones Exteriores del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

En un informe, la agencia explicó que su capacidad para proteger y asistir a los refugiados se ha visto “socavada por una agravación del déficit de financiación”, lo que la obliga “a reducir sus programas esenciales”.

De 2024 a 2025, los fondos disponibles de ACNUR pasaron de 5 mil 200 millones de dólares a 3 mil 900 millones, debido a un descenso de las contribuciones.

ACNUR enfrenta un déficit de recursos para atender a refugiados

A finales de julio de 2026, el ACNUR solo había recibido 32% de los 8 mil 500 millones de dólares que necesita para este año, mientras que el número de personas a las que tiene que atender se encuentra en un nivel “históricamente alto”.

Ante esta situación, cerca de 8.3 millones de personas están en riesgo de quedarse sin ayuda, advirtió la agencia.

“Cuando se para el registro, los centros de acogida cierran o los servicios de protección de la infancia desaparecen, los mismos riesgos de los que la gente había huido —violencia, explotación y abusos— resurgen en las zonas de desplazados”, señaló Dominique Hyde.

La agencia puso como ejemplo a países “bajo presión”, como Chad, donde los retrasos hacen que 319 mil refugiados no tengan los documentos necesarios para acceder a los servicios, lo que los expone a riesgos de detención.

Por falta de apoyo, añadió el ACNUR, hasta 200 mil mujeres y niñas corren el riesgo de perder el acceso a espacios seguros y a programas de prevención en este país.

Recortes afectan servicios de protección en Sudán e Irak

En Sudán, decenas de miles de supervivientes de violencia sexual y niños “en gran peligro” podrían perder el acceso a servicios de protección esenciales.

Ante la disminución de sus recursos, la agencia indicó que ha “tenido que tomar medidas difíciles de priorización para preservar sus actividades más cruciales”.

Los recortes hacen que incluso las actividades “consideradas prioritarias por ACNUR se vean ahora afectadas” y, además, ponen en peligro los esfuerzos para limitar la dependencia de la ayuda humanitaria.

Por ejemplo, en Irak, cerca de 350 mil refugiados y solicitantes de asilo podrían quedarse sin acceso a oportunidades de inclusión económica.

Siria y Afganistán también enfrentan recortes de ayuda

En Siria, 162 mil 500 personas desplazadas dentro del país y refugiadas que regresaron del exterior no recibirán ninguna ayuda financiera por falta de fondos.

En Afganistán, las asignaciones para la reintegración solo han beneficiado a 175 hogares en lo que va de año, en comparación con 5 mil 300 en 2024, alertó ACNUR, que “exhorta a los donantes y socios a prestar un apoyo urgente de inmediato”.

Con información de AFP.

*mcam