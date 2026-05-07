Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra Cuba; impactarán en el sector militar e industrial

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este miércoles la imposición de nuevas sanciones contra Cuba, dirigidas específicamente al sector militar e industrial de la isla.

La medida se enmarca en la estrategia de la administración Trump de intensificar la presión sobre el régimen comunista cubano, al que acusan de lucrar a expensas del pueblo y de representar una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

Empresas y figuras señaladas

Las sanciones afectan a dos empresas y a una empresaria vinculadas directamente al aparato de poder en La Habana:

GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.): considerado el conglomerado económico más importante de Cuba, controlado por las Fuerzas Armadas. Rubio lo calificó como “el corazón del sistema comunista cleptocrático de Cuba”, ya que controla gran parte de la economía nacional, incluyendo hoteles, comercios y sectores estratégicos.

Ania Guillermina Lastres Morera: presidenta ejecutiva de GAESA y figura clave dentro de la estructura de poder político en Cuba.

Moa Nickel S.A.: empresa vinculada a la minería y la metalurgia, acusada de explotar recursos naturales para beneficio del régimen y de lucrar con activos expropiados originalmente a ciudadanos y compañías estadounidenses.

Rubio explicó que las medidas buscan debilitar las fuentes de financiamiento del régimen cubano, al tiempo que refuerzan la posición del Comando Sur en la región.

Estas sanciones forman parte de la campaña integral de la Administración Trump para abordar las apremiantes amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen comunista de Cuba y para exigir responsabilidades al régimen y a quienes le brindan apoyo material o financiero”, señaló.

Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra Cuba, dirigidas al sector militar e industrial, en medio de críticas de la ONU por el impacto humanitario del bloqueo. AFP

ONU alerta sobre las consecuencias del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba

Cuba atraviesa una de las peores crisis económicas en décadas, marcada por la escasez de alimentos, medicinas y combustible, además de un fuerte deterioro en la infraestructura y los servicios básicos.

Expertos de la ONU advirtieron que el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos a Cuba desde enero constituye una “privación energética” de consecuencias graves para los derechos humanos y el desarrollo de la isla. La medida, decretada por el presidente Donald Trump, se suma al embargo vigente desde 1962 y ha dejado a Cuba prácticamente paralizada en su actividad económica y social.

Según los especialistas, la falta de carburante ha afectado el funcionamiento de servicios esenciales como la salud, la educación y el acceso al agua potable.

Cuba está sometida a una privación energética impuesta por Estados Unidos, una situación en la que la falta de carburante paraliza el funcionamiento de los servicios esenciales necesarios para una vida digna”, señalaron en un comunicado.

Consecuencias directas en la población

Los expertos detallaron que el sistema de salud cubano arrastra un retraso de más de 96,000 intervenciones quirúrgicas, incluidas 11,000 operaciones pediátricas, mientras que el programa nacional de vacunación ha sufrido demoras que afectan a miles de lactantes.

La escasez de energía también ha impactado en el acceso a la alimentación, el saneamiento y la educación, generando un deterioro generalizado en la calidad de vida de los 9.6 millones de habitantes de la isla.

El decreto firmado por Trump en enero se basa en la supuesta “amenaza extraordinaria” que representaría Cuba para la seguridad nacional de Estados Unidos. Sin embargo, los expertos sostienen que la medida coercitiva unilateral “atenta directamente contra el disfrute de los derechos humanos del pueblo cubano”.

Si bien el decreto alude a preocupaciones en materia de derechos humanos en Cuba, no tiene en cuenta el modo en que esta medida coercitiva unilateral atenta contra el disfrute de los derechos humanos del pueblo cubano”, añadieron.

Con información de AFP.