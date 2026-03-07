Trump conversa con María Corina Machado sobre el futuro político de Venezuela en reunión privada

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo el viernes una segunda reunión en la Casa Blanca con la líder opositora venezolana María Corina Machado, en un encuentro centrado en la transición política en Venezuela y en la posibilidad de convocar nuevas elecciones en el país sudamericano.

La reunión, celebrada de forma reservada en Washington, fue revelada inicialmente por Caracol Radio y posteriormente confirmada a la agencia EFE por el entorno cercano de Machado.

Según fuentes de la Casa Blanca, la conversación formó parte de las consultas que mantiene el gobierno estadounidense sobre el futuro político venezolano tras los recientes acontecimientos que han transformado el escenario institucional del país.

De acuerdo con las fuentes citadas, el encuentro se realizó a petición directa de Trump, quien buscaba conocer de primera mano la evaluación de Machado sobre la situación política interna y los posibles escenarios de evolución en Venezuela. Durante la reunión se revisó el estado de las gestiones impulsadas por Washington para facilitar una transición política ordenada.

Trump se reunió con Corina Machado. AFP

El diálogo se extendió aproximadamente 90 minutos y contó además con la presencia del secretario de Estado, Marco Rubio, y de la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.

Funcionarios estadounidenses indicaron que, pese al contexto internacional complejo que enfrenta la administración Trump —marcado por la tensión militar con Irán y la presión derivada de conflictos en Oriente Próximo—, el presidente decidió incluir este encuentro en su agenda para mantener un canal directo con la dirigente venezolana.

En las conversaciones se analizaron distintos escenarios para la transición política, incluida la posibilidad de organizar elecciones en Venezuela. No obstante, la posición transmitida por Washington fue de prudencia, al considerar que antes de convocar comicios es necesario asegurar la estabilidad institucional y el funcionamiento adecuado de las estructuras del Estado.

El actual contexto político venezolano se configuró tras la captura del gobernante Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, durante una operación con respaldo de Estados Unidos que alteró profundamente el equilibrio de poder en el país. Tras ese episodio, Delcy Rodríguez asumió el control del aparato estatal.

Precisamente este sábado, Trump anunció públicamente que Estados Unidos ha reconocido formalmente al gobierno de Rodríguez y que se han restablecido las relaciones diplomáticas y consulares entre ambos países, que estaban suspendidas desde 2019.

“Me complace decir que esta semana hemos reconocido legalmente al gobierno venezolano”, afirmó el mandatario durante un discurso en Miami, en el marco de la presentación de su iniciativa regional denominada “Escudo de las Américas”, un proyecto que busca fortalecer alianzas con gobiernos conservadores del continente.

Trump se reunió con Corina Machado. AFP

Trump destacó que Washington está impulsando una “transformación histórica en Venezuela”, recordando que durante su primer mandato (2017-2021) Estados Unidos rompió relaciones con Caracas y reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente interino.

En paralelo, el gobierno estadounidense comenzó a flexibilizar algunas restricciones económicas vinculadas al país sudamericano. El Departamento del Tesoro emitió el viernes una licencia especial que autoriza determinadas actividades de empresas estadounidenses relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano, un sector que hasta ahora estaba sujeto a sanciones internacionales.

La reunión con Machado se enmarca en una intensa agenda diplomática que la dirigente opositora ha mantenido en las últimas semanas en Washington. La líder venezolana, quien ha señalado que planea regresar a Venezuela en las próximas semanas, busca consolidar apoyos internacionales para participar en el proceso político que podría redefinir el liderazgo del país.

Según las fuentes citadas por Caracol Radio, la Casa Blanca y Machado acordaron mantener el contacto permanente y programar una nueva reunión en Washington dentro de dos o tres semanas, con el objetivo de seguir evaluando la evolución de la situación venezolana y el papel que la oposición podría desempeñar en una eventual reorganización del poder.