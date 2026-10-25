“No permitirán a un miembro de una milicia”, dice Lula al votar; Bolsonaro insta por un cambio

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendió la democracia y llamó a respetar los resultados electorales, mientras que el senador Flávio Bolsonaro pidió un “cambio de verdad” al emitir su voto en Río de Janeiro. Ambos candidatos protagonizaron una jornada marcada por la polarización política y una contienda decisiva para el futuro de Brasil.

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil avanzó este domingo con la participación de los dos principales contendientes, Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, quienes acudieron a sus respectivos centros de votación y ofrecieron declaraciones que reflejaron las diferencias entre sus proyectos políticos.

El voto de ambos candidatos concentró la atención de la jornada electoral, en la que los brasileños deben decidir si mantienen al actual mandatario en el poder o eligen una nueva administración encabezada por el senador conservador.

Flávio Bolsonaro pide un “cambio de verdad” para Brasil

El senador Flávio Bolsonaro acudió a votar a las 8:15 horas en una escuela municipal de Vila Isabel, en la zona norte de Río de Janeiro. Llegó acompañado de su esposa, Fernanda Bolsonaro, mientras su madre, Rogéria Bolsonaro, lo esperaba en el centro electoral.

El candidato conservador fue recibido por simpatizantes, aunque también se escucharon consignas de personas que expresaron su respaldo a Lula y críticas relacionadas con la controversia por la muerte de una niña durante una operación policial, un caso presente en el debate de la campaña electoral.

Tras emitir su voto, Flávio Bolsonaro aprovechó su encuentro con la prensa para cuestionar la situación del país y defender la necesidad de un cambio político.

Brasil no aguanta cuatro años más de la manera en que está, la vida de todo el mundo empeoró”, declaró el senador, quien se encontraba bajo un paraguas debido a la lluvia.

El aspirante presidencial ha centrado buena parte de su campaña en temas como la seguridad pública, el costo de la vida y la reducción del gasto gubernamental. Su discurso busca atraer a los electores inconformes con la administración actual y consolidar el respaldo de los sectores conservadores.

Después de votar, estaba previsto que Flávio Bolsonaro se trasladara a Brasilia para seguir el conteo de los sufragios.

Lula vota en São Bernardo do Campo y reivindica la democracia

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva emitió su voto a las 10:01 horas en São Bernardo do Campo, en el estado de São Paulo, una localidad estrechamente vinculada con su trayectoria política y sindical.

El mandatario llegó al centro de votación acompañado de su esposa, Rosângela da Silva, conocida como Janja, y de integrantes de su entorno político, entre ellos el vicepresidente Geraldo Alckmin y el exministro Fernando Haddad, de acuerdo con la información proporcionada.

Después de votar, Lula se refirió a la movilización de sus simpatizantes durante la campaña y presentó la participación ciudadana como un respaldo a los derechos y las instituciones democráticas.

El pueblo salió a las calles para defender sus logros”, afirmó ante los periodistas.

El presidente también lanzó críticas contra su adversario, al que cuestionó por sus posiciones políticas y su comportamiento durante la campaña. Sus declaraciones elevaron el tono del contraste entre las dos candidaturas, en una elección que enfrenta propuestas distintas sobre seguridad, políticas sociales y el papel del Estado.

Lula insiste en respetar el resultado electoral

Durante su encuentro con los medios, el mandatario también se refirió a la importancia de aceptar el resultado de las urnas, tanto en caso de victoria como de derrota.

Si todos aprendemos a respetar los derechos de los demás, su fe y sus partidos políticos, ejerceremos la democracia en su plenitud”, expresó.

Lula agregó que la disposición a reconocer los resultados forma parte de su trayectoria política.

Ganemos o perdamos, aceptamos el resultado y nos preparamos para la siguiente batalla”, señaló.

El mensaje busca destacar la importancia de la convivencia democrática en un país donde la contienda presidencial ha estado acompañada de fuertes diferencias ideológicas y críticas entre los seguidores de ambos candidatos.