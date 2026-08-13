Israel alertó por posibles atentados contra Trump; EU no ha podido confirmar su veracidad

Estados Unidos ha recibido varias advertencias de Israel en el último año en las que se indicó que Irán quería asesinar al presidente Donald Trump, incluso antes de una maniobra secreta del Air Force One en Turquía, que los responsables de los servicios de inteligencia no pudieron verificar de forma independiente, dijeron varias fuentes.

Las advertencias, transmitidas a las agencias de inteligencia estadunidenses y, en algunos casos, comunicadas por funcionarios israelíes a altos cargos de la Casa Blanca, incluían posibles complots para que un francotirador disparara contra Trump o reclutar a alguien para que lo atacara con un cuchillo en un acto público, según las fuentes.

Las informaciones comenzaron en el periodo previo al conflicto de 12 días de junio de 2025 y se intensificaron antes de la decisión de Washington de entrar en guerra con Irán en febrero, según las fuentes.

La advertencia más detallada se produjo antes de la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara en julio, afirmaron un funcionario estadunidense y la otra persona familiarizada con el asunto.

Funcionarios israelíes informaron a la Casa Blanca sobre datos de inteligencia que indicaban que Irán podría intentar asesinar a Trump, posiblemente con un lanzacohetes portátil de hombro, mientras viajaba en el Air Force One para asistir a la cumbre, explicaron los funcionarios.

La inteligencia en Washington lleva tiempo valorando que Irán quiere tomar represalias por el asesinato del comandante militar Qassem Soleimani en 2020. Sin embargo, la CIA no ha podido corroborar algunas de las amenazas específicas contra la vida de Trump compartidas por los servicios de inteligencia israelíes desde principios de 2025, según los funcionarios.

En el caso del episodio de la OTAN, un funcionario turco afirmó que las agencias de inteligencia de su país tampoco disponían de pruebas que corroboraran la afirmación israelí sobre la amenaza a la vida de Trump, una valoración que el país anfitrión compartió con Washington.

A pesar de la falta de verificación, los funcionarios de la Casa Blanca y el Servicio Secreto han tomado medidas para mitigar las amenazas por precaución, incluida una operación de engaño durante el viaje a Turquía que implicó trasladar a Trump del Air Force One a otro avión para su salida del país.

Ese episodio pone de relieve cómo los servicios de inteligencia israelíes están influyendo en la toma de decisiones de Washington respecto a Irán en un momento de tensiones crecientes con Teherán, y del desacuerdo más amplio entre las evaluaciones de la inteligencia estadunidense e israelí sobre la amenaza que representa la república islámica en general.

A principios de este año, las agencias estadunidenses evaluaron que Irán no estaba fabricando activamente un arma nuclear, a pesar de que Israel sostenía que Teherán representaba una amenaza urgente.

A pesar de los informes de la comunidad de inteligencia estadunidense, Trump siguió adelante con los ataques en Irán en febrero. El mandatario también tuvo en cuenta la información compartida por Israel de que Teherán había intentado asesinarlo antes de lanzar la campaña militar, tal y como informó anteriormente Reuters.

Un portavoz de la embajada israelí desmintió que Israel estuviera utilizando su información de inteligencia para influir en la política estadunidense respecto a Irán. Tanto la Casa Blanca como la CIA se negaron a hacer comentarios.

La densa alianza de EU e Israel

Estados Unidos lleva mucho tiempo dependiendo en gran medida de la inteligencia israelí en asuntos relacionados con Medio Oriente, especialmente en lo que se refiere a Irán.

Según dos exfuncionarios estadunidenses, la información de los servicios de inteligencia israelíes sobre Irán suele llegar a la CIA o a la Agencia de Seguridad Nacional a través de canales oficiales y, posteriormente, se analiza.

Las agencias de inteligencia estadunidenses a menudo no pueden verificar la información israelí, pero utilizan otras fuentes para evaluar su autenticidad y precisión, explicaron.

En varias ocasiones en las dos ofensivas militares de Washington en Irán, la CIA consideró que tenía "poca confianza" en la inteligencia israelí sobre las amenazas que planteaba Irán, incluidos los posibles planes para asesinar a Trump, según un exfuncionario y otra persona familiarizada con el asunto.

No está claro hasta qué punto se han difundido esas evaluaciones dentro del Gobierno de Trump. La NSA se negó a hacer comentarios.

Dos de los antiguos funcionarios estadunidenses describieron a Reuters varios casos en los que altos cargos y representantes israelíes llamaron a la Casa Blanca durante el último año, incluso a la Sala de Situación, para informar directamente a funcionarios federales sobre las amenazas iraníes.