Nepal advierte de la amenaza del cambio climático tras devastador alud; van 675 muertos

El ministro nepalí de Relaciones Exteriores advirtió este sábado de la amenaza creciente del cambio climático en el Himalaya, después de que un devastador alud causara cientos de muertos.

"Nepal emite menos del 0.01 por ciento de los gases con efecto invernadero pero nosotros, el pueblo nepalí, estamos entre las principales víctimas del cambio climático", señaló Shisir Khanal.

"Así, pedimos a la comunidad internacional que se una para proteger el ecosistema himalayo", reclamó.

El Instituto de Estudios Geológicos de Estados Unidos (USGS) indicó que la catástrofe ocurrida el miércoles cerca de la frontera entre China y Nepal, a gran altitud, estuvo provocada por el colapso de un glaciar, que provocó un torrente de lodo que engulló pueblos enteros.

El balance en Nepal es de cerca de 3 mil desaparecidos y 675 muertos confirmados.

Aunque la causa exacta del colapso no haya sido establecida, el cambio climático hace que los glaciares se derritan a nivel mundial, lo que aumenta el riesgo de que ocurran desastres así.

Los glaciares del Himalaya, fuente de agua vital para cerca de 2 mil millones de personas, se están derritiendo más rápidamente a causa del cambio climático. El deshielo también puede desestabilizar las laderas de las montañas, lo que aumenta los riesgos de deslizamientos de terreno y otros peligros.

El ministro nepalí añadió que había hablado por teléfono con su homólogo chino, Wang Yi, y que ambos acordaron reforzar el intercambio de "datos hidrológicos en tiempo real", según un comunicado.

El ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, afirmó en un comunicado que Pekín había "compartido información crucial con Nepal, sobre todo imágenes de la zona siniestrada, datos satelitales e hidrológicos y alertas tempranas sobre los embalses situados aguas arriba".

Previamente, este sábado, Khanal había declarado a la prensa que Nepal debía investigar más para "entender la evolución y la dinámica del ecosistema himalayo" y los riesgos que esta acarrea para el país, situado entre India y China.