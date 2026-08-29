Deportan al ultraderechista Milo Yiannopoulos tras años de apoyo a la política migratoria de Trump

El “polemista” británico de extrema derecha Milo Yiannopoulos, quien ha respaldado públicamente las acciones de las autoridades migratorias estadounidenses, fue deportado al Reino Unido, anunció el gobierno de Estados Unidos el sábado.

Yiannopoulos fue capturado el jueves en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans y deportado al día siguiente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"El 28 de agosto, el ICE deportó a Milo Yiannopoulos, un inmigrante ilegal del Reino Unido, de regreso a su país de origen", declaró un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado.

De acuerdo con las autoridades, Yiannopoulos ingresó legalmente a Estados Unidos el 14 de mayo de 2019, pero excedió el periodo de estancia autorizado por su visa.

Yiannopoulos recibió una orden definitiva de expulsión por parte de un juez de inmigración el 22 de julio, después de no presentarse a su audiencia de inmigración", agregó el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.

El comentarista, de 41 años, saltó a la fama hace una década presentándose como activista gay defensor de la libertad de expresión y crítico de la "corrección política", aunque ha sido señalado en múltiples ocasiones por comentarios racistas y misóginos.

Fue editor del sitio de derecha Breitbart durante la primera administración Trump, cargo que dejó tras el resurgimiento en 2017 de declaraciones previas en las que sugería que las relaciones entre un adolescente y un adulto podían ser consensuadas, comentarios que generó un fuerte rechazo público.

Laura Loomer se atribuye la denuncia

La bloguera de extrema derecha Laura Loomer, asesora externa influyente de la administración Trump, declaró a The Washington Post que ella fue "cien por cien" responsable de que Yiannopoulos, con quien había tenido enfrentamientos previos, terminara detenido.

"¿Quién más informó de que Milo era un inmigrante ilegal?", declaró Loomer al periódico.

En redes sociales, Loomer explicó que denunció a Yiannopoulos ante las autoridades después de que este publicara, según ella, mensajes amenazantes en su contra, incluida una supuesta publicación de marzo con su fotografía bajo el título "práctica de tiro".

El propio comportamiento de Milo fue lo que provocó su deportación cuando se quedó más tiempo del permitido por su visa", escribió Loomer en X.

Yiannopoulos había sido, hasta antes de su detención, un defensor vocal de una aplicación estricta de las leyes migratorias.

En septiembre de 2025 pidió en X "inmunidad total" para los agentes del ICE en el ejercicio de sus funciones, y en junio de este año propuso que California instalara puntos de control del ICE en supermercados, gasolineras, centros comerciales y edificios gubernamentales, con deportación inmediata para quien no pudiera demostrar su estancia legal.

El comentarista apoyó a Trump durante la campaña de 2016, aunque en años recientes se ha mostrado crítico del mandatario. Su trayectoria incluye haber ayudado a gestionar la campaña presidencial de 2024 del rapero Ye, antes conocido como Kanye West, así como un periodo como becario no remunerado de la exlegisladora Marjorie Taylor Greene. Según reportes recientes, Yiannopoulos tenía previsto publicar un nuevo libro bajo el sello editorial del expresentador de Fox News, Tucker Carlson.