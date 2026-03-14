El filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas, considerado uno de los pensadores más influyentes del mundo contemporáneo, falleció este sábado a los 96 años en la ciudad de Starnberg, en el sur de Alemania, según confirmó su editorial Suhrkamp.

La editorial informó que el reconocido intelectual murió en su casa, de acuerdo con lo comunicado por su familia.

“Puedo confirmarle que Jürgen Habermas ha muerto hoy. De esto ha informado la familia. Ha muerto en su casa”, indicaron desde Suhrkamp a medios internacionales. Posteriormente, medios alemanes como Der Spiegel y Bild difundieron la noticia citando como fuente a la editorial. Asimismo, la televisión pública ARD señaló que el autor de “Teoría de la acción comunicativa” falleció en Starnberg, localidad donde residía desde hace años.

Con su muerte, Alemania pierde a una de las voces intelectuales más influyentes de las últimas décadas. El ministro de Ciencia del estado federado de Hesse, Timon Gremmels, lamentó el fallecimiento del filósofo y afirmó que el país pierde “a uno de los filósofos y teóricos sociales más destacados de nuestro tiempo”.

Murió Jürgen Habermas, filósofo referente del pensamiento contemporáneo AFP

Según el funcionario, el pensamiento de Habermas marcó profundamente el desarrollo de la Teoría Crítica y sentó bases fundamentales para el análisis contemporáneo de la democracia, la esfera pública y la razón social.

Habermas nació el 18 de junio de 1929 en Düsseldorf. A lo largo de su trayectoria se convirtió en una de las figuras centrales de la llamada segunda generación de la Escuela de Frankfurt, corriente filosófica que continuó el legado de pensadores como Theodor W. Adorno y Herbert Marcuse.

En la década de 1950 inició su carrera académica en el Instituto de Investigación Social, donde trabajó como asistente de Adorno y comenzó a desarrollar las bases de su pensamiento filosófico y sociológico.

La ciudad de Frankfurt fue clave en su trayectoria intelectual. Allí desarrolló gran parte de su obra y ejerció la docencia en la Universidad Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt. En 1964 asumió la cátedra de Filosofía y Sociología que anteriormente había ocupado Max Horkheimer, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la filosofía europea.

Entre sus primeros trabajos destacados se encuentra “La transformación estructural de la esfera pública” (1962), obra en la que analizó el papel de la opinión pública en las sociedades modernas. Más tarde publicó “Conocimiento e interés” (1968), donde exploró la relación entre los procesos de conocimiento y los intereses humanos.

Sin embargo, su obra más influyente fue “Teoría de la acción comunicativa” (1981), considerada una de las contribuciones filosóficas más importantes del pensamiento contemporáneo. En ella planteó que la comunicación racional y el diálogo constituyen la base para construir consensos y sostener sociedades democráticas.

Murió Jürgen Habermas, filósofo referente del pensamiento contemporáneo AFP

A lo largo de su vida, Habermas también intervino en debates públicos sobre temas políticos, sociales y científicos. Durante las protestas estudiantiles de 1968, fue visto inicialmente como un intelectual cercano al movimiento, aunque posteriormente criticó su radicalización.

En sus últimos años continuó participando en discusiones sobre temas como la guerra de Kosovo, la investigación sobre el cerebro y los conflictos religiosos en las sociedades modernas.

Su trayectoria fue reconocida con numerosos premios y distinciones internacionales, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, que recibió en 2003.