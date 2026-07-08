Mujer se queda con la mitad del premio de la lotería de su ex gracias a una captura de WhatsApp

Una trabajadora de limpieza en Brasil consiguió que la justicia reconociera un acuerdo verbal con su expareja para dividir a la mitad un premio de lotería.

El bote total de la lotería ascendía a 117,5 millones de reales (más de 22 millones de dólares), repartidos en 42 cuotas. El hombre obtuvo una participación equivalente a 2,4 millones de reales (unos 522.000 dólares). La mujer había aportado dinero para la apuesta y recibió inicialmente un mensaje de su entonces marido que decía: “Eres millonaria, deja la escoba”.

Sin embargo, tras ganar, el hombre intentó negar el acuerdo, asegurando que el sorteo no se había realizado o que el premio era de menor cuantía. La relación, que llevaba más de tres años, comenzó a deteriorarse y la mujer decidió presentar una demanda para reclamar su parte.

La prueba más contundente

De acuerdo con información publicada por Globo, durante el proceso judicial, la mujer presentó mensajes de WhatsApp en los que exigía un plazo para recibir su parte del premio. En esas conversaciones, el hombre no negó la apuesta conjunta, limitándose a responder: “calma, mujer”.

Además, se comprobó que el acusado había transferido 200.000 reales (38.700 dólares) y un apartamento a su expareja, lo que reforzó la existencia de un acuerdo verbal. Testigos también confirmaron que ambos habían participado en la apuesta.

La decisión del tribunal

El Tribunal de Justicia del Estado de Santa Catarina (TJSC) dictó una sentencia unánime que obliga al hombre a compartir la mitad de su premio con su expareja. La mujer reclamaba el equivalente a 1,29 millones de reales (250.000 dólares), cifra que ahora deberá recibir.

El juez destacó que las pruebas digitales, como los mensajes de WhatsApp, constituyen evidencia válida y contundente en procesos de este tipo, especialmente cuando se trata de acuerdos informales entre particulares.