Muertos por terremotos en Venezuela suben a 2 mil 645

Las muertes por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela la semana pasada subieron a 2.645 personas, dijo el viernes el Ministerio de Comunicación.

Los heridos totalizaron las 12 mil 666 y al menos 6 mil 462 personas han sido rescatadas, agregó el ministerio en un gráfico que publicó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en su cuenta de Telegram. También unas 15.050 personas están sin vivienda.

Lenta recuperación de cadaveres

Sin esperanzas de encontrar a sus familiares con vida, los deudos del doble sismo de Venezuela exigieron este viernes más rapidez para recuperar los cuerpos, a medida que aumenta la incertidumbre sobre el número de víctimas de la tragedia.

Las autoridades reportaron hasta el jueves más de 2.500 muertos por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el país la semana pasada, la mayoría en el balneario de La Guaira, vecino a la también golpeada Caracas.

Cumplidos nueve días del sacudón, las brigadas de rescate comienzan a cerrar operaciones de búsqueda de sobrevivientes, aunque muchos se aferran a un ruido como señal de vida entre los escombros.

Frente a un edificio en el sector Caraballeda, en La Guaira, un rescatista aseguró haber escuchado en la madrugada gritos de '¡eh eh!' de una persona adulta. También se habló de un niño de 9 años, pero socorristas extranjeros dijeron a la AFP que no hay rastros de sobrevivientes.

Las personas que intentan recuperar los cuerpos de sus familiares terminaron a los gritos con quienes creen que aún hay vida dentro.

"Hasta que yo no recupere los cuerpos, yo no voy a estar tranquilo", aseguró José Francisco Liendo, de 50 años, que tiene a su padre y a su hermana sepultados bajo las ruinas del edificio en Caraballeda.

Que no vengan las máquinas y se los lleven como basura. Ese es el objetivo".

"Perturbar y generar caos"

El gobierno evita hablar de desaparecidos, estimados en 50 mil por Naciones Unidas. Los damnificados se calculan en millones. Muchos están en la calle o en precarios refugios instalados en parques sin un futuro claro en el horizonte.

La presidenta Delcy Rodríguez se aferra a la posibilidad de hallar sobrevivientes, pero el escenario es remoto. La ventana en este tipo de eventos cierra a las 72 horas.

Rodríguez asumió el poder de forma interina después de la captura de Nicolás Maduro en una operación de Estados Unidos.

La reacción del gobierno ante la tragedia ha sido blanco de duras críticas por parte de muchos en La Guaira, que denunciaron la ausencia de rescatistas hasta la llegada de las brigadas internacionales. Fueron los vecinos, familiares y voluntarios quienes removieron escombros y buscaron gente, aseguran.

La AFP constató hace unos días cómo un voluntario exigía a militares soltar los fusiles y ayudar en la remoción de escombros.

Rodríguez defendió la respuesta oficial. "El que quiera auditar, la realidad está a la disposición", dijo en su primera rueda de prensa como gobernante.