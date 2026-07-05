Trump celebra 250 años de la independencia EU y arremete contra los comunistas

El presidente Donald Trump elogió ayer sábado a Estados Unidos como la "máxima culminación" de la historia humana durante un discurso por los 250 años del país, al tiempo que aprovechó el evento para renovar sus ataques contra sus opositores, a quienes calificó de "comunistas".

En un discurso que se retrasó varias horas debido a tormentas que obligaron a evacuar temporalmente a miles de asistentes en Washington, Trump afirmó que, bajo su presidencia, Estados Unidos estaba "más orgulloso que nunca".

Aunque Trump había prometido un enorme mitin político para imprimir su sello en las celebraciones nacionales, el republicano, de 80 años, se apegó en gran medida a un guion más tradicionalmente patriótico.

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Trump exalta a Estados Unidos y carga contra el comunismo

Durante dos siglos y medio, nuestra república estadounidense ha sido la máxima realización de la historia humana", dijo Trump ante decenas de miles de personas reunidas en el National Mall.

Sobre el escenario también rindió homenaje a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial y de las guerras de Corea y Vietnam.

Después presentó estos dos últimos conflictos como ejemplos de la lucha contra los "comunistas", retomando el mensaje de su discurso del viernes por la noche en el icónico monumento del Monte Rushmore.

Nuestros guerreros no combatieron al comunismo en campos de batalla de todo el mundo para que esa amenaza volviera a sacar su fea cabeza aquí mismo en Estados Unidos. No vamos a dejar que eso ocurra", afirmó.

Trump presume acciones militares y habla de las elecciones

Trump se ha referido de manera reiterada a este tema rumbo a las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos, luego de que el ala antisistema de la izquierda del Partido Demócrata obtuvo una serie de victorias en las elecciones primarias.

Es como un cáncer, hay que extirparlo", añadió.

El mandatario estadounidense también aprovechó el discurso para presumir las recientes campañas militares contra Irán y Venezuela, al asegurar que Washington había "arrasado" las fuerzas armadas de Teherán.

No obstante, el discurso fue breve para los estándares de Trump y tuvo una duración de alrededor de 45 minutos.

"Queremos a Trump, nos encantó su discurso", dijo Richard Sullivan, de 70 años, quien acudió desde Virginia junto con su esposa Nancy.

Al término del mensaje comenzó un amplio espectáculo de fuegos artificiales.

Los estadounidenses soportaron una sofocante ola de calor en varias ciudades del este del país para celebrar el aniversario de la firma de la Declaración de Independencia del Reino Unido, en 1776.

Las temperaturas alcanzaron un récord de 39.4 grados Celsius en la capital, la máxima registrada para un 4 de julio, con 160 millones de estadounidenses bajo alertas por condiciones meteorológicas extremas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

A su vez, el mal tiempo obligó a adelantar los fuegos artificiales en Nueva York y provocó evacuaciones durante un concierto en Filadelfia y en una celebración sobre el río Charles, en Boston.

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El clima y la polarización marcaron la celebración

El mal tiempo también amenazó con alterar el discurso de Trump cuando se ordenó desalojar el National Mall varias horas antes de su intervención debido a tormentas que se aproximaban.

Durante la tarde, mientras muchas personas se dirigían a las salidas, se generaron momentos de tensión cuando otros asistentes se negaron a retirarse.

Trump, sin embargo, insistió en que seguiría adelante con el discurso y dijo a Fox News que, si los veteranos del Día D en la Segunda Guerra Mundial pudieron soportar el mal tiempo, él también podía hacerlo.

Pasar un poco de calor es mucho menos de lo que mucha gente sacrifica para darnos esta libertad en este país increíble", dijo Randy Cole, de 62 años, un funcionario jubilado que asistió a las festividades en Washington.

Persisten las divisiones en Estados Unidos

Aun así, la determinación de Trump de colocarse a sí mismo y a su marca política en el centro de la celebración del 250 aniversario dejó en evidencia las profundas divisiones que ha provocado su segundo mandato.

Esas diferencias quedaron de manifiesto este sábado cerca del Capitolio, en Washington, donde hombres encapuchados, algunos con banderas confederadas y otros con insignias del grupo supremacista blanco Patriot Front, se congregaron para gritar: "¡Recuperemos América!".

Para los estadounidenses, el 250 aniversario representa un momento tanto de celebración como de reflexión.

Un sondeo de la Universidad Quinnipiac mostró que el 61% de los estadounidenses considera que Estados Unidos no está a la altura de los ideales plasmados en la Declaración de Independencia, aunque la mayoría de los republicanos cree que sí, mientras que la mayoría de los demócratas considera lo contrario.

Con información de AFP.

*mcam