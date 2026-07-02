Sube a 2 mil 595 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela

La cifra de víctimas por los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio sigue aumentando. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, informó este jueves que el número de fallecidos ascendió a 2 mil 595 personas, mientras que los heridos ya suman 12 mil 400, en medio de unas labores de búsqueda y rescate que continúan en las zonas más afectadas.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria aseguró que el Gobierno mantiene activa la primera fase de rescate, ya que todavía existe la posibilidad de encontrar sobrevivientes entre los escombros. Además, prometió que todas las víctimas serán identificadas antes de ser entregadas a sus familias, descartando entierros en fosas comunes.

Delcy Rodríguez confirma aumento de muertos

Rodríguez explicó que el proceso de identificación de las víctimas se realiza mediante distintos métodos forenses para garantizar que cada familia pueda recuperar a sus seres queridos.

"Yo de entrada dije: nadie va a fosa común", declaró Rodríguez.

Lo primero, reconocimiento por huella (dactilar)", señaló, al explicar que también se utilizan fotografías y, cuando es necesario, registros odontológicos forenses para identificar los cuerpos.

Cerca de 200 edificios colapsaron completamente tras los terremotos que sacudieron Venezuela. REUTERS

Los dos terremotos, de magnitudes 7.2 y 7.5, golpearon con menos de un minuto de diferencia y provocaron una destrucción masiva, principalmente en el estado de La Guaira, aunque también causaron severos daños en Caracas y otras regiones del país.

De acuerdo con el balance oficial, cerca de 200 edificios colapsaron completamente, mientras que estimaciones de la NASA indican que alrededor de 58 mil edificaciones pudieron haber sufrido algún tipo de afectación estructural.

Aunque el Gobierno no ha publicado una cifra oficial de desaparecidos, Naciones Unidas estima que podrían existir hasta 50 mil personas cuyo paradero aún no ha sido confirmado, una cifra que continúa modificándose conforme avanzan las labores de localización e identificación.

Gobierno rechaza críticas por la respuesta tras la tragedia

En su primera conferencia de prensa desde que asumió la presidencia interina, Rodríguez rechazó las críticas sobre una supuesta demora en la reacción de las autoridades frente a la emergencia.

Fue una tragedia natural de una escala que nunca imaginamos, a pesar que sabíamos que podía presentarse un evento sísmico en nuestro país", afirmó.

La mandataria sostuvo que el sistema de protección civil se activó pocas horas después de los terremotos y defendió el despliegue de personal de emergencia.

No esperamos uno, dos o tres días. Actuamos de inmediato", aseguró.

Según explicó, en las primeras 24 horas participaron alrededor de 4 mil funcionarios en las labores de rescate; la cifra aumentó a 11 mil elementos durante las siguientes 48 horas y actualmente supera los 19 mil efectivos, entre militares, policías, bomberos y personal de protección civil.

El Gobierno aseguró que no habrá entierros en fosas comunes y que todas las víctimas serán plenamente identificadas. AFP

Rodríguez también respondió a las críticas de familiares y voluntarios que denunciaron lentitud en la atención durante los primeros días posteriores al desastre. La presidenta interina aseguró que muchas de esas versiones fueron impulsadas por campañas de desinformación.

Asimismo, confirmó que las operaciones de búsqueda siguen activas y que el Gobierno no dará por concluida la primera etapa mientras exista la posibilidad de localizar personas con vida.

En paralelo, informó que organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial ofrecieron apoyo financiero no reembolsable y líneas de crédito para respaldar la reconstrucción de las zonas devastadas por los terremotos, considerados entre los más destructivos registrados en la historia reciente de Venezuela.