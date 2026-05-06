Muere Ted Turner, fundador de CNN y pionero de las noticias por cable

Ted Turner, empresario, innovador de los medios y filántropo, falleció este miércoles a los 87 años, rodeado de su familia, según informó Turner Enterprises. Conocido como “La Boca del Sur” por su carácter franco y directo, Turner fue el creador de CNN, la primera cadena de noticias 24 horas, lanzada el 1 de junio de 1980.

Su idea de ofrecer información en tiempo real, sin interrupciones, transformó la manera en que el mundo consume noticias y lo convirtió en uno de los personajes más influyentes de la televisión moderna.

En un momento en que las cadenas tradicionales dominaban la programación, Turner imaginó un canal que transmitiera noticias las 24 horas del día. La iniciativa fue recibida con escepticismo, pero pronto demostró su impacto. En 1991, la revista Time lo nombró “Hombre del Año” por haber convertido a millones de espectadores en testigos instantáneos de la historia.

Un imperio mediático y deportivo

Turner no se limitó a CNN. Construyó un imperio que incluyó la primera superestación de cable, canales de películas y caricaturas, además de equipos deportivos como los Atlanta Braves. Su estilo audaz y su capacidad para detectar oportunidades lo llevaron a expandirse en múltiples áreas de la industria del entretenimiento. Eventualmente vendió sus cadenas a Time Warner, pero siempre consideró a CNN como el “mayor logro” de su vida.

Mark Thompson, presidente y CEO de CNN Worldwide, lo describió como

Un líder intensamente comprometido, intrépido, valiente y siempre dispuesto a respaldar una corazonada y confiar en su propio juicio. Fue y siempre será el espíritu que preside CNN. Ted es el gigante sobre cuyos hombros nos apoyamos”.

De magnate a filántropo

La filantropía fue otro rasgo distintivo de Turner. En 1997, un año después de vender Turner Broadcasting a Time Warner, prometió mil millones de dólares a las Naciones Unidas, compromiso que cumplió en 2015 pese a las dificultades económicas que enfrentó tras la fusión con AOL en 2001.

Fundó la Fundación de las Naciones Unidas, la Iniciativa contra la Amenaza Nuclear, la Fundación Captain Planet y el Fondo Turner para Especies en Peligro, todas enfocadas en causas globales como la paz, el medio ambiente y la protección de especies en riesgo.

Turner se convirtió en el segundo mayor terrateniente de Norteamérica, con más de 2 millones de acres repartidos en 28 propiedades, incluidos ranchos en Estados Unidos y Argentina. Su pasión por la naturaleza lo llevó a rescatar al bisonte de la extinción, formando la mayor manada privada del mundo con más de 51,000 ejemplares. En 2002 abrió el primer restaurante Ted’s Montana Grill, que hoy cuenta con más de 40 sucursales en 16 estados.

Su visión ambiental también se reflejó en la creación de la caricatura Captain Planet, destinada a educar a los niños sobre la importancia de cuidar el planeta.

Una vida marcada por la resiliencia

La infancia de Turner estuvo marcada por el suicidio de su padre, lo que lo impulsó a convertirse en un hombre incansable, siempre en busca de nuevas metas. “Mi padre se quedó sin objetivos”, solía decir, y esa experiencia lo llevó a nunca detenerse ni mirar atrás.

En 2018 reveló que padecía demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno cerebral progresivo, y en 2025 fue hospitalizado por neumonía, de la que logró recuperarse. A pesar de los problemas de salud, continuó siendo una figura activa en la defensa de sus causas.

Le sobreviven sus cinco hijos, 14 nietos y dos bisnietos, quienes forman parte del consejo de la Fundación Turner.

Con información de CNN.