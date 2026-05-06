El pasado 3 de mayo, alrededor de las 14:00 horas (tiempo local), se registró un incidente en la autopista de peaje de Nueva Jersey cuando el vuelo 169 de United Airlines, un Boeing 767 procedente de Venecia, Italia, colisionó contra una camioneta y un poste de luz. La magnitud del accidente obligó a las autoridades locales a desplegar un operativo inmediato para atender la emergencia.

Aunque la aeronave logró completar su aterrizaje sin mayores complicaciones, el hecho generó alarma tras la difusión de múltiples videos en redes sociales. La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) asumieron la investigación. En un boletín oficial, la FAA precisó: “La NTSB dirigirá la investigación y proporcionará actualización. Para obtener más información, póngase en contacto con la aerolínea y la Policía Estatal de Nueva Jersey”.

Imágenes del accidente

Los registros audiovisuales muestran el momento exacto en que el avión, desplazándose a aproximadamente 257 kilómetros por hora, impacta contra la camioneta. Las imágenes, captadas desde distintos ángulos y compartidas en plataformas digitales, han generado gran repercusión pública por la violencia del choque y la cercanía con una zona de tránsito vehicular.

El conductor de la camioneta, identificado como Warren Boardley, originario de Baltimore, sufrió heridas leves. En tanto, los controladores de tráfico aéreo reportaron un agujero en uno de los costados del Boeing 767 y daños en una de las llantas como resultado del impacto.

La investigación de la NTSB será clave para determinar cómo un avión comercial pudo terminar involucrado en un choque de estas características en una autopista, y qué medidas deberán implementarse para evitar que un episodio similar vuelva a ocurrir.