Variante Andes del hantavirus causa de muertes en el crucero MV Hondius; la más letal según la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha puesto bajo especial vigilancia la variante Andes del hantavirus tras confirmarse un brote en el crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia con destino a Canarias.

Esta cepa, poco frecuente fuera de Sudamérica, es la única capaz de transmitirse entre humanos, aunque requiere contacto muy estrecho y directo.

El brote comenzó cuando un pasajero, posiblemente contagiado en tierra firme, regresó al barco y transmitió el virus a otros ocupantes. A diferencia de la mayoría de variantes del hantavirus, que se transmiten por roedores a través de excrementos, saliva u orina, la cepa Andes puede pasar de persona a persona en condiciones de proximidad significativa.

La OMS y el Centro de Enfermedades Virales Emergentes han aclarado que este contagio no se asemeja al del coronavirus ni a otros virus de transmisión aérea, ya que requiere un contacto directo y prolongado.

La OMS puso bajo vigilancia la variante Andes del hantavirus tras un brote en el crucero MV Hondius, considerada la más letal y con transmisión entre humanos. REUTERS

Síntomas y gravedad clínica

El período de incubación del hantavirus puede variar entre una y seis semanas, lo que complica la detección temprana. Los síntomas iniciales incluyen fiebre y malestar respiratorio inespecífico, pero en casos graves la enfermedad puede evolucionar hacia insuficiencia cardíaca y pulmonar.

Históricamente, los brotes de esta cepa se han registrado en zonas rurales de Argentina y Chile, especialmente en regiones como Valparaíso y Aysén, vinculados a actividades en entornos con alta presencia de roedores infectados. Su capacidad de transmisión entre humanos, aunque limitada, la convierte en un riesgo particular en espacios cerrados y con alta interacción social, como el crucero Hondius.

Siguen atendiendo a pasajeros del crucero

La OMS confirmó que hay ocho contagios, tres de ellos verificados en laboratorios de Suiza y Sudáfrica. Uno de los pacientes permanece hospitalizado en Suiza, mientras otros tres fueron evacuados del crucero, que sigue en Cabo Verde.

El resto de los pasajeros, incluidos los que no presentan síntomas, están bajo vigilancia estricta. El buque transporta unas 150 personas, entre ellas 14 españoles, y se prepara un protocolo especial en caso de que atraque en Canarias: desinfección, acceso restringido y control sanitario riguroso.

Aunque la mortalidad es alta y el contagio grave, la OMS insiste en que las condiciones de transmisión hacen poco probable un brote masivo fuera de grupos de riesgo o situaciones de contacto cercano.