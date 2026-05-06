Trump plantea condiciones para la paz con Irán si cumplen acuerdos

La Casa Blanca abrió un nuevo capítulo en el conflicto con Irán al señalar que las operaciones militares y el bloqueo naval podrían llegar a su fin si Teherán acepta los términos de un acuerdo de paz.

El presidente Donald Trump escribió en Truth Social que la llamada Operación Furia Épica se suspendería y el tránsito por el estrecho de Ormuz quedaría garantizado para todos, incluido Irán, siempre que el régimen cumpla con lo pactado. Al mismo tiempo, advirtió que si no hay aceptación, los bombardeos se reanudarán con una intensidad mayor a la registrada hasta ahora.

Expectativa de respuesta iraní

Los reportes de Axios apuntan a que Washington espera una contestación de Teherán en las próximas 48 horas sobre los puntos centrales de la propuesta. Funcionarios estadounidenses consideran que este es el momento más cercano a un acuerdo desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra territorio iraní.

El documento que se discute contempla una moratoria iraní en el enriquecimiento nuclear, el levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos, la liberación de fondos congelados y la reapertura del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

La posibilidad de que ambas partes alcancen un entendimiento se da en medio de un alto el fuego indefinido que busca destrabar negociaciones estancadas.

Suspensión temporal de operaciones

Trump anunció la suspensión de la ofensiva militar iniciada a comienzos de semana, atendiendo la petición de Pakistán, país que actúa como mediador. Según fuentes de la administración, la decisión se tomó en función de los avances logrados en las conversaciones con Islamabad.

Mientras tanto, el bloqueo naval estadounidense sigue vigente y ha detenido el paso de más de 50 navíos en puertos y costas iraníes, de acuerdo con cifras del Comando Central.