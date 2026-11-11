Muere a los 66 años Alexander Darchiev, embajador de Rusia en Estados Unidos

Alexander Darchiev, embajador de Rusia en Estados Unidos, murió a los 66 años, informó este miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la causa de su fallecimiento.

En un comunicado, la dependencia señaló que el diplomático murió de manera repentina y destacó su trayectoria profesional, al calificarlo como un representante excepcional que desempeñó sus responsabilidades en uno de los ámbitos más complejos de la política exterior rusa.

El Ministerio también expresó sus condolencias a los familiares y personas cercanas a Darchiev.

Su trayectoria diplomática en Washington

Darchiev asumió como embajador ruso en Estados Unidos en marzo de 2025. Durante su gestión, las relaciones entre Moscú y Washington atravesaron un periodo de acercamiento, en medio de los contactos bilaterales impulsados por el presidente estadounidense Donald Trump y de la reducción de la ayuda de su gobierno a Ucrania.

El diplomático era conocido por sus críticas y condenas a los países occidentales. Antes de ocupar la embajada en Washington, encabezó el Departamento del Atlántico Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, de acuerdo con información de la representación diplomática de Rusia en Estados Unidos.

También fue embajador de su país en Canadá entre 2014 y 2021, cargo desde el que desarrolló parte importante de su carrera en las relaciones de Moscú con América del Norte.