Morocho luchó por su vida durante cuatro horas tras ser arrastrado por la corriente de un río en Chile | VIDEO

Morocho, un perro que vive en situación de calle, luchó durante horas contra la fuerza del agua hasta conseguir salir por sus propios medios; otra perrita, Lulú, también fue rescatada y ambos buscan ahora un hogar.

Las intensas lluvias registradas en los últimos días en Chile dejaron, además de afectaciones materiales, historias de supervivencia como la de Morocho, un perro que vive en las calles y que fue arrastrado por la corriente del río Mapocho.

De acuerdo con el reporte difundido sobre el caso, el animal permaneció cerca de cuatro horas luchando por mantenerse con vida en medio del cauce, mientras equipos de emergencia se mantenían atentos a su situación y esperaban poder intervenir.

Finalmente, Morocho consiguió salir del agua por sus propios medios, llegando hasta un punto donde ya se encontraban elementos de emergencia preparados para auxiliarlo.

El caso de Morocho no fue el único. Durante las mismas condiciones provocadas por las lluvias también fue rescatada Lulú, otra perrita que se encontraba en una situación de riesgo.

Ambos animales quedaron bajo el resguardo de una asociación animalista, que se hizo cargo de su atención y protección después de los difíciles momentos que enfrentaron.

Ahora, tras sobrevivir a las fuertes corrientes, Morocho y Lulú enfrentan un nuevo reto: encontrar una familia que les brinde un hogar permanente.

El caso ha llamado la atención en redes sociales, donde usuarios han compartido la historia de los dos perros con la intención de ayudar a encontrarles un hogar y generar conciencia sobre la situación de los animales que viven en las calles y que también resultan afectados durante emergencias climáticas.