Misa funeral en España por las 69 víctimas del choque de trenes de alta velocidad

Residentes y autoridades locales se reunieron este sábado en una localidad española cercana al lugar donde ocurrió el choque de trenes de alta velocidad que dejó al menos 69 muertos, para asistir a una misa conmemorativa en honor de las víctimas.

Los bancos de la iglesia de San Juan Bautista, en Urda, en la provincia central de Toledo, estaban llenos, mientras que decenas de personas más se congregaron fuera para escuchar la misa, que emocionó hasta las lágrimas a algunos presentes.

Los investigadores analizan la causa de una de las catástrofes ferroviarias más mortíferas de Europa en lo que va del siglo, ocurrida el miércoles, cuando un tren que viajaba de Madrid a Sevilla embistió a otro que estaba detenido.

Palabras de consuelo y homenaje a los rescatistas

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, dijo a los dolientes que los días transcurridos desde la tragedia habían sido como "un Viernes Santo para todos", y reconoció que "no puede haber palabras que consuelen" a quienes perdieron a sus seres queridos.

"Queridas familias de los damnificados en el accidente ferroviario: no estáis solos. Está con vosotros la sociedad, lo mejor de la sociedad está con vosotros", afirmó Cerro, quien instó al público a no olvidar la tragedia y reclamó que nunca vuelvan a ocurrir desastres semejantes.

También rindió homenaje a los equipos de emergencia y a los voluntarios, y agradeció los esfuerzos del personal sanitario, los bomberos, la policía y los equipos de rescate, además de elogiar lo que describió como "una auténtica oleada de solidaridad".

El presidente de la región de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el alcalde de Urda, Manuel Galán, figuraban entre las autoridades que asistieron a la ceremonia.

El tren que viajaba de Madrid a Sevilla embistió a otro que estaba detenido. AFP

Urda, un pueblo golpeado por el dolor

Urda tiene una población de alrededor de 2 mil 500 personas. Antes de la misa, el alcalde describió a la televisión pública española el estado de sus vecinos.

"Están muy dañados, con mucho dolor y con muchas necesidades también de apoyo", declaró Galán.

Los familiares de las víctimas, que han proporcionado muestras de ADN para ayudar a identificar a los fallecidos, afrontan una angustiosa espera, mientras los equipos de rescate siguen revisando los restos del tren y los expertos forenses trabajan en la identificación de los cuerpos.

Las autoridades a cargo del proceso completaron las autopsias de las 69 personas que murieron en el accidente, de las cuales 36 han sido identificadas hasta ahora.