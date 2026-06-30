Las criptomonedas ya son la principal fuente de ingresos de Donald Trump

Donald Trump declaró ingresos del año pasado de más de mil 400 millones de dólares procedentes de las empresas de criptomonedas de su familia, lo que muestra que ahora obtiene la mayor parte de sus haberes de activos digitales, que se han beneficiado de sus políticas, según un análisis de sus reportes financieros publicados el martes.

Los documentos, que constituyen su declaración anual correspondiente a 2025 ante la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos, revelaron que recibió más de 500 millones de dólares de World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas que fundaron él y sus hijos.

Trump declaró otros 635 millones de dólares procedentes de la venta de sus monedas meme $TRUMP.

El presidente también reportó más de 80 millones de dólares en ingresos procedentes de acuerdos con diversas empresas de medios de comunicación y millones en ingresos de su empresa por la concesión de licencias de su nombre a promotores inmobiliarios extranjeros.

Las declaraciones aportan nuevos datos sobre la magnitud de los beneficios que el presidente ha obtenido gracias a la incursión de su familia en el mundo de las criptomonedas.

Reuters había estimado antes que la familia Trump ha generado al menos 2.300 millones de dólares en beneficios procedentes de inversionistas desde que el republicano volvió a ocupar la presidencia.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los documentos presentados.