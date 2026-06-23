México pide a la OEA no cerrarse a la cooperación externa ante desafíos mundiales

En el Diálogo de Países Observadores Permanentes con las y los jefes de Delegación de países Miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), el representante de México, Alejandro Encinas, pidió a la organización no cerrarse a una mayor cooperación y presencia de naciones fuera del continente para, juntos, hacer frente a los desafíos que enfrenta la región, en medio de un contexto internacional complejo.

En el marco de la 56ª Asamblea General de la organización, que se lleva a cabo esta semana en la ciudad de Panamá, el embajador señaló que México valora las contribuciones técnicas, políticas y financieras de los estados observadores en materia de democracia, derechos humanos, desarrollo integral, seguridad, derecho internacional y cooperación jurídica.

La OEA lejos de desalentar o sobre regular la participación de los estados observadores debe abrir mayores canales de cooperación, más aún frente a un contexto internacional marcado por profundos cambios tecnológicos, conflictos armados, tensiones geopolíticas, cuestionamientos a principios básicos del derecho internacional, retrocesos en la defensa y la promoción de los derechos humanos, crisis humanitarias, desigualdad, migración, cambio climático y amenazas a la paz y la seguridad internacional”

Reconoció de manera particular a España por el 20º aniversario del Fondo español para la OEA, un mecanismo de cooperación sostenida, orientado en resultados, que ha contribuido al fortalecimiento institucional, la protección de los derechos humanos, la gobernabilidad democrática, la igualdad de género, la construcción de paz y el desarrollo integral de la región.

Este mecanismo ha demostrado que la cooperación internacional cuando se construye sobre la base de la confianza, la corresponsabilidad y el respeto a la voluntad y prioridades de los estados miembros puede generar resultados concretos y contribuir al fortalecimiento del sistema interamericano”

El exsubsecretario de Gobernación también resaltó el acompañamiento de naciones de la Unión Europea, así como El Vaticano, Japón, Marruecos, Noruega, Reino Unido, Filipinas, China, Serbia, Turquía y Ucrania, entre otros, por sus contribuciones a la OEA durante 2025 en materia de proyectos de promoción de derechos humanos, observación electoral, seguridad multidimensional, inclusión social y apoyos a proyectos de paz.

México reafirma la importancia del multilateralismo, del diálogo, de la cooperación internacional y del respeto al derecho internacional como instrumentos indispensables para enfrentar los desafíos compartidos.

Estamos convencidos de que una relación sólida, constructiva, sostenida en la confianza mutua entre los estados miembros y los estados observadores permanentes, guiada por los principios de la Carta de la OEA con pleno respeto al derecho internacional, la soberanía de los estados, la no intervención y la igualdad jurídica de los estados contribuirá a fortalecer a la organización y hacer mucho más eficaz su labor en beneficio de los pueblos de las Américas”, sostuvo Encinas Rodríguez.

Este día se realizan las primeras reuniones plenarias de los 33 países integrantes del organismo americano en la que México tendrá como cabeza de delegación a la subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Raquel Serur Smeke, en representación del canciller Roberto Velasco.

En tanto, Estados Unidos está representado por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, quien participará en la Asamblea General encabezada por el secretario general de la OEA, el surinamés, Albert Ramdin.

Además, están presentes los ex secretarios generales de la OEA, Luis Almagro y José Miguel Insulza.