Brote de ébola en el Congo suma 600 muertes; OMS alerta que sigue creciendo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que el actual brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) ha dejado 600 muertes, de acuerdo con el más reciente balance elaborado con datos de las autoridades sanitarias congoleñas.

El ébola, enfermedad que se transmite por contacto con fluidos corporales y provoca una fiebre hemorrágica, ha causado más de 15 mil muertes en África durante los últimos 50 años, de acuerdo con la información difundida por el organismo internacional.

La epidemia sigue avanzando en República Democrática del Congo

La epidemia más letal registrada en la República Democrática del Congo dejó cerca de 2 mil 300 fallecidos entre los 3 mil 500 casos detectados entre 2018 y 2020.

En esta ocasión, desde el inicio del actual brote de ébola se han registrado 600 fallecimientos y mil 759 casos confirmados en territorio congoleño, indicó la OMS en un informe de situación fechado el 7 de julio.

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Mientras tanto, en Uganda el balance permanece sin cambios, con dos muertes y 20 casos confirmados.

La epidemia continúa expandiéndose y su verdadera magnitud aún no se ha determinado por completo", declaró esta semana, mediante videoconferencia, Anne Ancia, representante de la OMS en la República Democrática del Congo.

"A pesar de los avances alentadores, seguimos enfrentando importantes desafíos. Los centros de tratamiento actuales funcionan aproximadamente al 90% de su capacidad, lo que ejerce una presión considerable sobre la respuesta sanitaria", añadió.

El principal foco de la crisis, cuya magnitud real sigue siendo difícil de evaluar y que podría prolongarse durante varios meses, se localiza en Ituri, provincia del noreste de la República Democrática del Congo que comparte frontera con Sudán del Sur y Uganda.

Inseguridad y falta de vacuna complican el control del brote

El virus también está presente en las provincias vecinas de Kivu del Norte y Kivu del Sur, donde las capitales provinciales y amplias zonas del territorio permanecen bajo el control del grupo armado antigubernamental M23.

"Los desplazamientos de población, la persistente inseguridad y la fragilidad del sistema sanitario continúan dificultando los esfuerzos para controlar la epidemia", explicó Ancia.

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La representante del organismo agregó que "las necesidades humanitarias siguen siendo importantes, especialmente en materia de protección de la población civil y de acceso a alimentos y servicios esenciales de salud".

La decimoséptima epidemia de ébola en la República Democrática del Congo, declarada oficialmente el 15 de mayo, está provocada por la variante Bundibugyo, para la cual no existe vacuna ni tratamiento.

De acuerdo con la OMS, el 2 de julio comenzó un ensayo clínico con dos tratamientos dirigidos contra esta rara variante del virus.

Además, el organismo autorizó el uso de emergencia del primer test de diagnóstico molecular para detectar esta variante del ébola, una medida con la que se busca fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades sanitarias frente a la evolución de la epidemia.

Con información de AFP.

*mcam