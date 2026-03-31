María Corina Machado se reúne con Marco Rubio en Washington: "¡Avanzamos!"

La líder opositora venezolana María Corina Machado sostuvo este martes una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Washington, encuentro que calificó de “excelente”.

En una publicación en redes sociales, Machado agradeció el compromiso del funcionario con la democracia y la libertad en Venezuela, acompañando el mensaje con una fotografía tomada en el Departamento de Estado.

“¡Se acerca el día en que reuniremos a nuestras familias en Venezuela! ¡Avanzamos!”, añadió la dirigente, quien recientemente recibió el Premio Nobel de la Paz en Noruega tras pasar un año en la clandestinidad para evitar ser arrestada por las autoridades venezolanas.

La reunión se produce en un momento clave, después de que Estados Unidos reanudara oficialmente las operaciones de su Embajada en Caracas, tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre la administración de Donald Trump y el gobierno de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez.

Machado ha manifestado su intención de regresar a Venezuela en los próximos días, aunque su partido Vente Venezuela (VV) no ha precisado la fecha exacta.

La semana pasada, una delegación encabezada por el encargado de negocios Félix Plasencia visitó Washington para recibir el control de la Embajada venezolana en Estados Unidos, custodiada desde 2023 por el Departamento de Estado.

El escenario político en Venezuela tras la captura de Maduro

Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero en Caracas, la administración Trump y el gobierno de Rodríguez han acercado posiciones, restableciendo formalmente las relaciones diplomáticas a principios de marzo.

Aunque Machado ha mantenido reuniones tanto con Trump como con Rubio en los últimos meses, el presidente estadounidense ha descartado de momento su liderazgo en Venezuela y ha reconocido a Delcy Rodríguez como jefa de Estado.

El acercamiento entre Machado y Rubio refuerza la visibilidad internacional de la dirigente opositora. La reunión también refleja el interés de Washington en mantener contacto con distintos actores de la oposición.