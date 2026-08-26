Roberto Velasco y Marco Rubio se reúnen en Washington; abordan temas bilaterales 

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió al canciller mexicano Roberto Velasco en Washington para tratar asuntos de interés bilateral. La reunión se produce mientras ambos países buscan alcanzar un acuerdo comercial que evite la imposición de nuevos aranceles.

Rubio y Velasco posaron sonrientes ante las cámaras antes de iniciar la reunión a puerta cerrada, pero evitaron responder preguntas de los reporteros sobre la guerra arancelaria entre Estados Unidos y Canadá, que ha puesto en entredicho el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) firmado en 2018.

Velasco llegó a Washington tras una visita de dos días a Corea del Sur, con el objetivo de sostener reuniones sobre temas prioritarios de la agenda bilateral. La primera de ellas fue con su homólogo estadounidense, Rubio, el primer secretario de Estado de origen latino.

Ambos diplomáticos ya habían sostenido una conversación telefónica el pasado 8 de junio, en la que revisaron la cooperación en seguridad, migración y comercio en un ambiente descrito como “muy cordial, muy respetuoso” por el canciller mexicano.

El encuentro se produce un día después de que Estados Unidos entregara a México a 10 personas buscadas por delitos graves, lo que refuerza la cooperación en materia de seguridad entre ambos países.

Al mismo tiempo, el canciller Velasco coincide en Washington con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien viajó para negociar un pacto que evite más aranceles en medio de la escalada comercial que involucra también a Canadá.