Maldivas retira la nominación de Virginia Gamba a la Secretaría General de la ONU

A cinco días del cierre de candidaturas, esta mañana Maldivas anunció el retiro de la nominación de Virginia Gamba a la Secretaría General de la ONU, con lo cual solo quedan en el camino cuatro candidatos: Rafael Mariano Grossi , nominado por Argentina, Michelle Bachelet que mantiene el apoyo de Brasil y México, luego de que Chile le retirara la nominación el martes pasado.

También Rebeca Grynspan Mayufis, nominada por su natal Costa Rica de la que fue vicepresidenta y finamente, el expresidente de Senegal, Macky Sall, propuesto por Burundi.

Virginia Gamba, de Argentina, fue representante especial del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres para la Infancia y los Conflictos Armados entre 2017 y 2025.

Este 31 de marzo cierra la etapa de recepción de candidaturas. En este proceso existen altas probabilidades de que, por primera ocasión en 81 años de existencia, la ONU sea encabezada por una mujer.

De hecho, la propia Asamblea General y el Consejo de Seguridad que emitieron el 25 de noviembre de 2025 la carta de invitación a los 193 países miembros, se subraya la necesidad de que una persona del género femenino pueda alcanzar la mayor posición del organismo multilateral.

Observando con pesar que ninguna mujer ha ocupado el cargo de secretaria general, y en el convencimiento de que es necesario garantizar la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres para acceder a cargos superiores con funciones decisorias, se alienta a los Estados Miembros a que consideren seriamente la posibilidad de proponer candidaturas de mujeres. Destacamos la importancia de la diversidad regional en la selección de secretarios y secretarias generales”

Una vez que concluya la etapa de registros, los candidatos oficiales comenzarán una serie de diálogos interactivos en la Asamblea General a partir del próximo 20 de abril, y antes de que concluya el mes de julio el Consejo de Seguridad dará inicio el proceso de selección para dar a conocer su propuesta que será votada por la Asamblea General, aunque el gran peso de esta decisión lo tendrán los cinco miembros permanentes con derecho de veto: Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia.