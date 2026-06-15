Mal clima arruina ‘fan fest’ del Mundial en Houston; hay alerta de inundaciones en Texas

Los organizadores locales del Mundial anunciaron la suspensión temporal del FIFA Fan Festival de Houston debido a una alerta de inundaciones que permanecerá vigente hasta el miércoles, una medida adoptada para proteger a aficionados, trabajadores, voluntarios y cuerpos de emergencia ante las condiciones meteorológicas adversas previstas para la región.

La decisión afecta uno de los espacios más concurridos del torneo fuera de los estadios. Durante los dos primeros días de actividades, el recinto alcanzó su capacidad máxima de 7,500 asistentes, consolidándose como uno de los principales puntos de encuentro para los seguidores del campeonato.

Según informó el Comité Organizador de Houston, la prioridad es garantizar la seguridad pública mientras persista el riesgo asociado a las lluvias intensas y posibles inundaciones.

Partido entre Portugal y el Congo no está en riesgo

A pesar de la suspensión del festival para aficionados, el encuentro del Grupo K entre Portugal y República Democrática del Congo, previsto para el miércoles, continúa programado sin modificaciones.

La principal razón es que el estadio sede cuenta con un sistema de techo cubierto, lo que reduce significativamente el impacto que las condiciones climáticas puedan tener sobre el desarrollo del partido.

Por ahora, las autoridades y organizadores no han reportado cambios en el calendario oficial de la competición ni afectaciones para los equipos participantes.

Lluvias ya habían marcado el inicio del torneo en Houston

La ciudad texana recibió su primer partido mundialista el domingo en medio de fuertes precipitaciones. En ese encuentro, Portugal derrotó a Curazao por marcador de 7-1, en una jornada que también estuvo acompañada por condiciones meteorológicas adversas.

Las autoridades locales han mantenido una vigilancia permanente sobre la evolución del clima, especialmente ante los pronósticos que anticipan acumulaciones significativas de lluvia en varios sectores de Houston durante los próximos días.

En Houston reinó la euforia tras la victoria de Estados Unidos en su primer partido del Mundial. Reuters

La seguridad, prioridad de los organizadores

En un comunicado oficial, el Comité Organizador señaló que la suspensión responde a recomendaciones emitidas por las autoridades de seguridad pública y protección civil.

La organización reiteró que espera reabrir el Fan Festival tan pronto como las condiciones permitan garantizar una experiencia segura para los asistentes.

El cierre temporal refleja la creciente importancia de los protocolos de prevención en los grandes eventos deportivos internacionales, especialmente en un contexto donde los fenómenos meteorológicos extremos obligan cada vez más a modificar actividades paralelas para proteger a miles de aficionados.

Mientras tanto, la atención permanece puesta en la evolución del clima en Houston y en la celebración del próximo compromiso mundialista, que por el momento se mantiene sin alteraciones.