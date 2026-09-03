Buscan a adolescente por matar a su bebé concebido tras el abuso sexual de su padre en California

Las autoridades del condado de Monterey, California, buscan a una adolescente de 14 años acusada de matar el mes pasado a un bebé concebido como resultado del abuso sexual de su padre.

El sospechoso, identificado como Sergio Gálvez Pérez, de 38 años, también es buscado por cargos de incesto, actos sexuales ilícitos, delitos contra menores y otros cargos, y se cree que está ocultando a la joven.

La alguacil del condado, Tina Nieto, se refirió a la recién nacida como Baby Angelita y confirmó que se emitió una orden de aprehensión contra la adolescente por asesinato.

El cuerpo de la bebé fue encontrado el 1 de agosto en una carretera a unas 20 millas al norte de Monterey. Las autoridades creen que la adolescente dio a luz allí y abandonó al recién nacido. La autopsia reveló que la pequeña presentaba signos de una lesión traumática, según informó la oficina del sheriff.

Además de la orden contra Gálvez Pérez, la madre de la adolescente, Ofelia García Ortega, fue detenida bajo sospecha de poner en peligro a un menor, aunque posteriormente fue liberada bajo fianza.

La oficina del sheriff indicó que el sistema automatizado de lectura de placas Flock, criticado en varias partes de Estados Unidos, fue clave para identificar un vehículo vinculado a la investigación.

Durante una rueda de prensa, Nieto pidió directamente a Gálvez Pérez, descrito como músico, que se entregue: