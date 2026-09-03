Fallece Gloria Steinem, figura histórica del feminismo y emblemática periodista

La periodista estadounidense y figura emblemática del feminismo Gloria Steinem murió a los 92 años, informó su fundación en un comunicado difundido este jueves.

Gloria Steinem falleció en paz en su casa de Nueva York, rodeada de algunas de las muchas personas que la querían”, señaló la Gloria's Foundation en un comunicado publicado en Instagram, aunque no precisó la causa de la muerte.

Steinem comenzó su carrera en el periodismo a principios de los años 1960, en una época en la que muchas mujeres todavía necesitaban la autorización de sus esposos para poder tener una cuenta bancaria.

Nació en Toledo, Ohio, en un entorno familiar inestable donde cuidó de su madre enferma. Se graduó en Ciencias Políticas en el Smith College (1956) y pasó dos años becada en la India, viaje que despertó su vocación por el activismo social de base.

Steinem fundó la revista Ms. y el National Women's Political Caucus durante la década de 1970. Foto: AFP /Archivo.

Gloria Steinem y sus primeros años en el periodismo

Fue durante aquellos primeros años de su trayectoria cuando escribió un reportaje de investigación sobre el sexismo generalizado que enfrentaban las camareras “conejitas” en el club Playboy de Nueva York, un trabajo que marcó parte de su recorrido profesional.

Su despertar feminista ocurrió durante una reunión en 1969, en la que las mujeres hablaron abiertamente sobre sus experiencias con el aborto, según relató posteriormente.

Eso dio un sentido a mi propia experiencia. Yo había abortado y no se lo había dicho a nadie”, escribió luego en el New York Magazine, al recordar aquel momento y la manera en que esa experiencia influyó en su pensamiento.

Poco a poco, Steinem pasó de la escritura a los discursos y el debate público. Durante años viajó por Estados Unidos y por distintas partes del mundo para participar en conferencias y protestas, ampliando así su presencia dentro del movimiento por la igualdad.

Su influencia en el movimiento feminista

En la década de 1970, Steinem fundó la revista Ms. y el National Women's Political Caucus, además de organizar la primera Conferencia Nacional de Mujeres en Houston.

Con el paso de los años, su trabajo periodístico, sus discursos y su participación en protestas la convirtieron en una de las figuras más reconocidas del feminismo, mientras continuaba participando en espacios públicos relacionados con la igualdad.

“Los casi 100 años de Gloria fueron años bien vividos, y siguió trabajando por la igualdad hasta el final”, declaró su fundación.

El mayor don de Gloria era su capacidad para escuchar a los demás, para hacer que se sintieran vistos y escuchados. Gloria vivió fiel a su espíritu independiente, siempre con curiosidad y un gran sentido del humor”, apuntó la organización.

De esta manera, la fundación destacó no solamente su trabajo por la igualdad, sino también algunas de las cualidades personales que, según señaló, marcaron su vida y su relación con las personas que la rodearon.

Por su labor en la defensa de los derechos humanos y la igualdad, el entonces presidente Barack Obama le otorgó en 2013 la Medalla Presidencial de la Libertad, el máximo honor civil en los Estados Unidos. Asimismo, fue incorporada al Salón Nacional de la Fama de la Mujer y recibió en España el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2021 por su papel definitivo en el movimiento feminista.

*mcam