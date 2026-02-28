Macron convoca reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Irán

El presidente francés, Emmanuel Macron, convocó el sábado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dado que el estallido de ⁠una guerra ⁠entre Estados Unidos, Israel e Irán tiene "serias consecuencias" para la paz y la seguridad internacionales.

La actual escalada es peligrosa para todos. Debe ⁠detenerse. El régimen iraní debe comprender que ahora no tiene otra opción que entablar negociaciones de buena fe ⁠para poner ⁠fin a sus programas ⁠nucleares ⁠y de misiles balísticos, así como a sus acciones para desestabilizar la región", dijo Macron en X.

"Esto es absolutamente esencial para la seguridad de todo sen Oriente Medio", añadió.

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el sábado, sumiendo a Oriente Medio en un nuevo conflicto que, según el presidente Donald Trump, pondría fin a una amenaza parala seguridad de Estados Unidos y ofrecería a los iraníes la oportunidad de derrocar a sus gobernantes.

AFIRMAN HABER ATACADO A ALTOS RESPONSABLES IRANÍES

El ejército israelí afirmó este sábado haber haber atacado varias reuniones de altos responsables iraníes en Teherán, durante su operativo conjunto lanzado con Estados Unidos.

El ataque de esta mañana tuvo lugar de forma simultánea en varios lugares de Teherán, donde estaban reunidos altos responsables políticos y de seguridad", indicó el ejército israelí en un comunicado.

-AFP

HAMÁS CONDENA LA AGRESIÓN

El movimiento islamista palestino Hamás condenó el sábado "con la mayor firmeza la agresión estadounidense-sionista" contra Irán, tras el ataque lanzado por Washington e Israel esta mañana contra la república islámica.

Hamás "condena con la mayor firmeza la agresión estadounidense-sionista contra la República Islámica de Irán y sostiene (que) constituye un ataque directo contra toda la región, así como a su seguridad, estabilidad y soberanía".

Hamás está en guerra con Israel desde hace más de dos años, pese a un alto el fuego frágil en vigor en la Franja de Gaza.

-AFP

cva*