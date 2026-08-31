UE suspenderá importaciones de carne, huevos y miel procedentes de Brasil

La Unión Europea (UE) suspenderá a partir del jueves la importación de carne de vacuno y de aves de corral procedente de Brasil, anunció este lunes la Comisión Europea, que espera garantías del gigante sudamericano sobre el respeto de las normas sanitarias del bloque.

Brasil fue retirado en mayo de una lista de países que respetan las reglas de la UE sobre el uso intensivo de antibióticos en la industria ganadera, en medio de presiones de este sector tras la firma del acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur.

La Comisión Europea reprocha a Brasil no haber aportado garantías suficientes al respecto.

"Brasil es un socio importante de la UE y estamos trabajando en estrecha colaboración, de manera constructiva y positiva, con las autoridades brasileñas para garantizar que cumplan con estos requisitos. Una vez que se demuestre dicho cumplimiento, podrán reanudarse las exportaciones a la UE", precisó una portavoz de la Comisión Europea a la AFP.

La suspensión de las importaciones también afecta a los huevos y la miel, y el Ejecutivo europeo no quiso dar un plazo para una eventual reanudación.

En el caso de la carne de aves de corral y la miel, hay una auditoría en curso que debería concluir el viernes y, si sus resultados son satisfactorios para los países de la UE, las importaciones brasileñas podrían volver a autorizarse en las próximas semanas.

En cambio, los plazos podrían ser más largos para la carne de res.

"Debido a la duración de los ciclos de producción según las especies animales en cuestión, la fecha a partir de la cual Brasil podría estar en condiciones de certificar su cumplimiento con los requisitos de la UE varía según los sectores", precisó la Comisión Europea.

Al anunciar la exclusión en mayo, el Ejecutivo del bloque afirmó que la lista podría actualizarse cuando las autoridades brasileñas respondieran a Bruselas.

Estas medidas forman parte de la política europea para luchar contra la resistencia de los microbios a los medicamentos, evitando los antibióticos innecesarios.

El acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), firmado en enero de este año, entró en vigor de forma provisional el 1 de mayo.