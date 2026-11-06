León XIV emprende histórico viaje a Sudamérica tras cirugía de pulmón

El papa León XIV emprendió este viernes su viaje a Sudamérica, donde realizará una gira de 12 días la cual representa un emotivo reencuentro con un continente que marcó profundamente su vocación sacerdotal, apenas unas semanas después de haber sido sometido a una operación de pulmón.

El pontífice, de 71 años, visitará Uruguay, Argentina y Perú, en uno de los recorridos internacionales más intensos realizados por un papa en las últimas décadas.

En una mañana lluviosa en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma, León XIV saludó sonriente a quienes lo esperaban antes de abordar el avión papal con destino a Montevideo.

Durante su gira, el líder de la Iglesia católica se reunirá con dirigentes políticos, presos, personas vulnerables y antiguos amigos.

Primer papa nacido en Estados Unidos, León XIV vivió cerca de dos décadas en Perú como misionero, donde desarrolló un profundo vínculo con la región.

Uruguay prepara un amplio operativo de seguridad, mientras Perú vive una fiebre papal con productos y homenajes dedicados al pontífice. Foto: AFP.

El miércoles, el líder espiritual de mil 400 millones de católicos expresó su entusiasmo por regresar a unos países que, dijo, son "tan queridos" para él.

El pontífice manifestó su deseo de que la visita contribuya a "fortalecer la fe, renovar la esperanza y reavivar el fuego de la caridad" en naciones que enfrentan desafíos como el aumento de las desigualdades, la violencia, el descenso demográfico y el retroceso del catolicismo.

Pese a que hace poco más de tres semanas fue sometido a una intervención para extirpar un tumor canceroso, los médicos le dieron luz verde para realizar la gira.

De acuerdo con el Vaticano, el pontífice no necesitará medidas médicas adicionales, más allá de las habituales durante los viajes papales.

León XIV comenzará su gira en Uruguay, el país más laico de América Latina

El primer destino de León XIV será Uruguay, considerado el país más laico de Latinoamérica y uno de los más pequeños y prósperos de la región.

Las autoridades uruguayas preparan un amplio dispositivo de seguridad, con alrededor de 5 mil policías y más de mil militares que participarán en el operativo.

El pontífice recorrerá parte de la rambla de Montevideo a bordo de un papamóvil especialmente acondicionado. Posteriormente, se reunirá con el presidente de izquierda, Yamandú Orsi, y recibirá las llaves de la ciudad.

Tengo familiares que van a ir a la rambla a verlo pasar", contó a la AFP Janet Rodríguez, administrativa de 47 años.

No voy a ir a verlo, porque no soy de ninguna religión, pero está bueno que venga alguien así de importante", agregó.

El cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, destacó que "hay un interés muy general con respecto a la visita del papa que rebasa los límites de la Iglesia católica".

Las entradas para las misas que celebrará el pontífice en Paysandú, al noroeste del país, y Florida, en el centro-sur, así como para una vigilia en el estadio Centenario de Montevideo, se agotaron rápidamente, por lo que la Iglesia habilitó nuevos cupos.

Este interés contrasta con una legislación que se aleja de las posturas tradicionales de la Iglesia católica en temas como el matrimonio igualitario, el aborto y la eutanasia, legalizada el año pasado. Se espera que el pontífice haga hincapié en la defensa de la vida y la familia.

Uruguay también registra la tasa de suicidios más elevada de América Latina, por lo que León XIV podría abordar el tema de la salud mental, especialmente durante su visita al barrio de Casavalle, en Montevideo, una zona afectada por elevados niveles de pobreza y violencia.

Foto: AFP.

Argentina y Perú, un reencuentro con el legado de Francisco y su pasado misionero

El domingo, León XIV viajará a Argentina, país natal de su predecesor, Francisco, quien decepcionó a muchos de sus compatriotas al no regresar a su tierra durante todo su pontificado.

Para el experto estadounidense Christopher White, autor de un libro sobre León XIV, la visita a Sudamérica representa una especie de doble regreso.

"Francisco, el primer papa latinoamericano de la historia, nunca volvió a su país. León, que tiene la nacionalidad peruana, recoge ahora ese legado", explicó a la AFP.

La gira concluirá en Perú, donde el pontífice llegará el miércoles. Para White, su visita representará "un momento cargado de simbolismo y emoción".

El país vive desde hace semanas una auténtica "fiebre papal". En Lima, comerciantes venden camisetas y rosarios con la imagen de León XIV, mientras que las panaderías ofrecen panes bautizados en su honor y reclusas de una cárcel de mujeres elaboran muñecas con su figura.

En la ciudad portuaria de Callao, una de las escalas de su recorrido, también fue levantada una estatua de 14 metros de altura del pontífice.

El itinerario incluirá además una visita a Cusco, la antigua capital del Imperio inca, y a la selva amazónica.

El viaje también representará un reencuentro con su pasado como Robert Francis Prevost, desde una cena con sacerdotes de su antigua diócesis de Chiclayo hasta una visita privada a una capilla cuya reconstrucción ayudó a impulsar.

*mcam