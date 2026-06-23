Kim Jong Un anuncia expansión naval con buques de guerra equipados con armas nucleares

El líder norcoreano Kim Jong Un afirmó que su país está equipando "a la Marina con armas nucleares", en un evento en el que anunció planes para construir buques de guerra de 10 miltoneladas, informó el miércoles la prensa estatal.

El programa para equipar a la Marina con armas nucleares sigue su curso previsto sin desviaciones", declaró Kim el martes durante la ceremonia, informó la agencia oficial KCNA.

Kim hizo la declaración durante el lanzamiento del Choe Hyon, uno de dos buques de guerra de 5 mil toneladas que anunció el año pasado, en la ciudad de Nampo, indicó KCNA.

Este es un rumbo estratégico de crucial importancia porque permitirá mantener preparada la fuerza nuclear de nuestro país para operaciones multifacéticas y eficientes", declaró.

Corea del Norte ha dicho que el barco Choe Hyon estará equipado con "las armas más poderosas" posible.

Después del Choe Hyon, pronto comisionaremos el destructor Kang Kong para operaciones. Después de eso lanzaremos buques estratégicos de guerra de 10.000 toneladas, uno después de otro", anticipó Kim en su discurso.

Bajo este plan, Pyongyang deberá "construir cada año dos navíos de superficie de una clase superior al Choe Hyon, incluyendo cruceros de 10.000 toneladas", agregó.

Pyongyang acelera expansión militar

El fortalecimiento de la Marina forma parte de una estrategia más amplia impulsada por Corea del Norte para diversificar sus capacidades nucleares más allá de los misiles balísticos terrestres.

En los últimos años, Pyongyang ha invertido recursos en el desarrollo de submarinos, sistemas de lanzamiento marítimos y plataformas navales capaces de ampliar el alcance de su capacidad de disuasión, reduciendo la vulnerabilidad de sus fuerzas estratégicas ante un eventual ataque preventivo.

La modernización naval ocurre en un contexto de creciente rivalidad militar en el noreste de Asia. Estados Unidos, Corea del Sur y Japón han intensificado sus ejercicios conjuntos y reforzado la cooperación en materia de defensa frente a los avances armamentísticos norcoreanos.

A su vez, Pyongyang sostiene que estas maniobras representan una amenaza directa a su seguridad y las utiliza para justificar la expansión de su arsenal y el fortalecimiento de sus capacidades militares.

Expertos en proliferación consideran que la eventual incorporación de armamento nuclear a buques de guerra supondría un nuevo desafío para la estabilidad regional.

Aunque existen dudas sobre el grado de desarrollo tecnológico alcanzado por Corea del Norte para desplegar armas nucleares en plataformas navales de gran tamaño, los anuncios de Kim Jong-un reflejan la intención del régimen de consolidarse como una potencia atómica permanente y ampliar su capacidad de respuesta en distintos escenarios de conflicto.