Henri Kagan y Kenso Soai ganan el Nobel de Química por catálisis asimétrica

El francés Henri Kagan y el japonés Kenso Soai recibieron este miércoles, en un anuncio que destacó la importancia de sus hallazgos, el Premio Nobel de Química por sus investigaciones sobre un proceso de catálisis asimétrica fundamental para el desarrollo de fármacos.

De acuerdo con el comité Nobel, sus descubrimientos han tenido un papel determinante para los químicos que diseñan reacciones destinadas a la fabricación de productos farmacéuticos. Ambos fueron reconocidos por el descubrimiento de los efectos no lineales y la autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica.

Todos los aminoácidos existen en dos variantes especulares; sin embargo, solo una de ellas se encuentra en las proteínas de las células del organismo. La otra aparece rara vez en la naturaleza, un fenómeno conocido como homoquiralidad, explicó la Real Academia Sueca de Ciencias.

Los científicos se han preguntado cómo se produce este proceso. Los descubrimientos de Kagan y Soai permitieron provocar reacciones químicas que conducen a la homoquiralidad, según el jurado del Nobel.

Kagan y Soai, ante un misterio químico de más de un siglo

Henri Kagan y Kenso Soai han aportado una solución a un misterio químico que se remonta a más de un siglo: cómo puede surgir espontáneamente la homoquiralidad. Las reacciones químicas que han desarrollado son espectaculares”, afirmó Heiner Linke, presidente del Comité Nobel de Química.

Los estudios de este concepto ya habían sido reconocidos con el Nobel en 2001. Sin embargo, en aquella ocasión no fue premiado Kagan, considerado como el “padre” de esta técnica.

La decisión provocó en su momento protestas del Ministerio de Investigación francés.

¿Quiénes son los ganadores del Nobel de Química?

Henri Kagan, de 95 años, trabaja como profesor en la Universidad de París-Saclay, mientras que Kenso Soai, de 76 años, da clases en la Universidad de Ciencias Naturales de Tokio.

Soai se encontraba haciendo la compra cerca de su casa cuando recibió la noticia de que había sido galardonado. Expresó la emoción que le produjo el reconocimiento.

“Es el día más increíble de mi vida”, declaró el científico, por sus investigaciones, que han contribuido a explicar cómo puede surgir la homoquiralidad y resultan fundamentales para la química vinculada con la fabricación de fármacos.

Con información de AFP.

*mcam